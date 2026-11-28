▲ 김정은 북한 국무위원장이 러시아 정부 대표단 단장인 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관과 담소하고 있는 모습

북한과 러시아가 평양에서 양국 정부 간 경제공동위원회 회의를 열고 경제 분야 협조사업을 활성화하기로 했습니다.조선중앙통신은 북러 정부 간 무역경제 및 과학기술협조위원회 제13차 회의가 어제 평양의사당에서 열렸다고 오늘 보도했습니다.북한 측 위원장인 윤정호 대외경제상과 러시아 측 위원장인 알렉산드르 코즐로프 천연자원부 장관을 비롯한 양국 관계 부문 간부들과 안드레이 포드욜리셰프 주북 러시아 대사 등이 회의에 참석했습니다.양측은 회의에서 "경제 분야에서의 협조사업을 활성화함으로써 조로(북러) 두 나라 국가수반들의 전략적 인도 밑에 날로 강화발전하고 있는 두 나라 사이의 전투적 우의와 친선, 동맹적 관계를 더욱 굳건히 하고 양국 인민들의 복리를 도모해 나가려는 의지를 다시금 확인했다"고 중앙통신은 전했습니다.양측은 또한 전력, 무역경제, 농업, 과학기술, 교육, 보건 등 각 분야에서의 다방면적 협력 사항을 확정하고 회의 의정서를 조인했습니다.박태성 내각총리는 같은 날 평양의사당에서 코즐로프 장관을 만났습니다.윤정호 대외경제상과 김정규 외무성 부상, 포드욜리셰프 대사 등도 회동에 참석했으며 동지적이고 친선적 분위기 속에서 담화가 진행됐다고 통신은 전했습니다.김덕훈 내각 제1부총리도 코즐로프 장관을 만나 양국 경제협조를 활성화하기 위한 유익한 담화를 나눴다고 통신은 덧붙였습니다.코즐로프 천연자원부 장관을 단장으로 하는 러시아 정부 대표단과 안드레이 말리셰프 러시아 문화부 차관을 단장으로 하는 러시아 문화부 대표단은 방북 일정을 마치고 어제 귀국했습니다.이들은 그제 평양에 도착했습니다.윤정호 대외경제상과 김정규 외무성 부상, 박경철 문화성 부상, 포드욜리셰프 대사 등이 평양국제비행장에서 이들을 전송했습니다.군사협력을 고리로 밀착해온 북한과 러시아는 이번 러시아 천연자원부와 문화부 대표단의 동시 방북으로 경제·문화 등 비군사 분야에서도 협력의 외연을 더욱 넓히는 모습입니다.김정은 북한 국무위원장은 26일 동평양대극장에서 열린 러시아 예술인들의 기념공연을 관람하고 대표단을 환영했습니다.김 위원장은 코즐로프 장관과는 공연 후 별도로 만나 양국 간 협력이 긴밀해지고 확대되는 데 대해 평가했으며 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 가장 따뜻한 인사와 훌륭한 축원을 전해달라고 당부했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)