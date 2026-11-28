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혼외관계 스캔들 등으로 사임했다가 돌아온 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 트레이드마크였던 검은 가죽 재킷 대신 면 재킷을 선택한 데 대해 겸손함을 연출하기 위한 명품 옷차림이었다는 패션업계의 분석이 제기됐습니다.27일(현지시간) 패션지 보그·더컷 등에 따르면 황 CEO는 회사로 복귀한 지난 24일 남색 면 재킷을 입고 나타나 직원들에게 자신의 잘못을 사과했는데, 이를 두고 파문 이후 달라진 모습을 전달하려는 옷차림이라는 평가가 나왔습니다.황 CEO는 지난 20년간 회사 행사와 외부 일정에 줄곧 검은색 톰 포드 가죽 재킷을 입어왔습니다.지난 7월에는 그가 착용했던 가죽 재킷이 경매에서 새 제품 가격의 100배에 달하는 96만 달러(약 13억원)에 낙찰되기도 했습니다.그가 자신을 상징하는 검은 가죽 재킷 대신 면 재킷을 입은 것은 반항아 이미지를 벗고, 한층 부드럽고 낮아진 차림새를 보이기 위해서라는 게 패션업계와 외신의 진단입니다.가디언은 "가죽 재킷은 자신감과 건방짐 사이의 미묘한 경계를 오가는 반면 면 재킷은 훨씬 더 절제돼 있다"며 "면 재킷은 겸손함과 절제를 암시한다"고 분석했습니다.더컷은 면 재킷이 경청과 배움의 자세를 내보이려는 태도를 보여준다고 했고, 보그는 '구원의 복장'이라고 지칭했습니다.패션지 에스콰이어의 조니 데이비스 명품 담당자는 "검은 가죽 재킷은 승리의 행진에 딱히 적절한 옷은 아니다"라며 황 CEO에게는 "어느 정도 반성을 드러내 줄 옷이 필요했다"고 지적했습니다.면 재킷의 실제 가격이 드러나면서 명품을 동원한 계산된 연출이라는 비판도 제기됐습니다.그가 착용한 옷은 디올의 '물뤼르 자수 지퍼 셔츠'로 가격이 3천300달러(한국 판매가 470만원)에 달하고, 그가 신었던 신발도 1천600달러(약 210만원)짜리 에르메스 제품이었습니다.더컷은 "그저 일터로 돌아가고 싶을 뿐인 평범한 남자를 위한 디올 셔츠 가격이 3천300달러라니 참으로 알뜰하다"고 비꼬았습니다.보그도 "1천600달러 에르메스 신발을 신은 것을 보고 그가 후회하는 중이라고 착각할 수는 있겠지만 확실한 것은 돈이 궁한 처지는 아니라는 것을 보여준다"고 꼬집었습니다.한 누리꾼은 "난 재킷을 갈아입었어. 이제 나는 달라졌어"라고 풍자했고, 다른 누리꾼은 "패션업계 누군가는 이제 '더 젠슨' 재킷을 만들어야겠지"라고 야유했습니다.