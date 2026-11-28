"월급의 3분의 1이 월세로 나가요" 청년들의 '텅장'

"주거비는 항상 제 발목을 잡고 있죠" 좁아지고, 멀어지는 월세방

"차이가 얼마나 더 커질까 불안하죠" 다른 출발선, 벌어지는 자산 격차

월급은 제자리인데 월세는 오른다. 전세 사기에 대한 불안, 모아 둔 목돈도 없는 청년들에게 남은 선택지는 월세뿐이지만, 그 월세가 빠르게 오르고 있다. 소득보다 주거비 상승 속도가 더 빠르다 보니 매달 월세를 내고 나면 남는 게 없다는 청년들. 취재진은 청년 1인 가구가 가장 많이 사는 서울 관악구 일대를 찾았다. 8년째 이곳에서 중개를 해 온 공인중개사는 최근 3년 새 원룸 월세가 15만~20만 원 정도 올랐다고 말한다. 청년들이 가장 많이 찾는 수준의 월세방은 3년 전에는 50만 원대면 구할 수 있었는데 이제는 60만~70만 원을 줘야 한다는 것이다. 취재진이 만난 월수입 200만~300만 원의 청년들은 소득의 25~30% 정도를 주거비로 내고 있었다. 이제 월급을 받기 시작하는 사회초년생에게 치솟는 월세는 더 큰 부담이다.일자리 때문에 8년 전 서울로 올라온 이지혁 씨(33). 고시원과 대방동 옥탑방에 살며 서울에서 버텼다. 하지만, 월세를 나눠 내던 누나가 결혼하고 집주인이 월세 인상을 내비치자 결국 경기도 부천으로 떠났다. 지금은 직장이 있는 강남까지 하루 두 시간 넘게 길 위에서 보내며, 밤 9시가 넘어서야 늦은 저녁을 먹는다. 보증금조차 마련하기 힘든 청년들은 고시원으로 향한다. 보디빌더를 꿈꾸는 유승찬 씨(28)는 서울에 온 뒤 부천과 분당을 거쳐 강남까지 줄곧 고시원에서만 살았다. 양팔을 벌리면 벽에 닿는 작은 방이지만, 꿈을 위해 서울에 머물러야 하는 그가 감당할 수 있는 곳은 이곳뿐이다. 지방에서 올라온 박지은 씨(24)도 첫 서울살이는 고시원이었다. 아르바이트로 모은 돈에 부모님 도움을 보태 겨우 원룸을 구했지만, 월급의 4분의 1이 월세로 빠져나간다. 월세 계약이 끝나는 2년 뒤, 서울에 남을 수 있을지는 아직 물음표다.취재진이 만난 청년 대부분은 지방에서 일자리를 찾아 올라와 매달 수십만 원을 월세로 내고 있었다. 이들은 부모님 집에서 출퇴근하며 월급을 모으는 또래를 볼 때마다 보이지 않는 벽을 느낀다고 말한다. 시간이 지날수록 차이가 벌어지지 않을까 하는 불안을 안고 산다. 최은영 한국도시연구소장은 "청년 주거비 지원이 1~2년 하다 마는 식으로 설계돼 왔다"며 "세를 살아도 쾌적한 생활이 가능한 주거권이 보장되는 세상을 만들어야 한다"고 강조한다.이번 주 SBS <뉴스토리>에서는 치솟는 월세가 청년들의 월급과 방, 그리고 미래를 어떻게 바꿔 놓고 있는지 들여다본다.