비서진이 지수의 매니저가 되었다.



27일 방송된 SBS '무엇이든 해줄 지니 비서진'(이하 '비서진')에서는 지수의 수발을 들게 된 비서진의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 비서진은 my스타 지수를 만나면서 설레는 마음을 감추지 못했다. 특히 이서진은 "너무 예뻐서 놀랄 정도였다. 어떻게 저렇게 예쁘게 태어났지 신기할 정도다"라고 말해 눈길을 끌었다.



그리고 그는 블랙핑크의 월드 투어에 두 번이나 갔다며 지수, 제니와 함께 찍은 사진도 공개했다. 또한 이서진은 "여자 아이돌 콘서트에 간 게 블랙핑크가 유일하다"라고 말했다.



이틀 동안 지수의 수발을 들게 된 비서진. 사전 녹화 수발을 시작으로 다음날 여가시간을 함께 보냈다.



스트레스를 풀기 위해 익스트림 데이를 준비한 지수. 이에 움직이는 게 싫은 이서진도 "지수인데 그 정도는 당연히 하지"라고 말해 웃음을 자아냈다.



그리고 잔뜩 긴장한 김광규, 이서진과 달리 여유 넘치는 모습을 보인 지수는 "같이 하면 내가 잘해서 돋보일 수 있으니까"라며 비서진과 함께 시간을 보낸 진짜 이유를 공개해 눈길을 끌었다.



또한 지수는 무엇보다 비서진의 투닥거리는 모습이 도파민이 넘쳤다고 말했고, 비서진은 지수를 위한 앙코르 공연(?)까지 선보여 폭소를 자아냈다.



미각까지 도파민을 충전했다. 맵부심이 있는 지수는 비서진과 함께 매운 꽃게 무침 전문점에 갔다. 그리고 지수는 비서진을 배려해 1단계 꽃게 무침을 주문했다.



쪽파만 먹어도 매워서 컥컥 거리는 이서진과 달리 지수는 "맛있는데요"라며 매운 음식을 즐겼다. 그리고 김광규도 매운 꽃게 무침을 즐겨 눈길을 끌었다.



하지만 이서진은 흐르는 눈물을 닦으며 "지수야 헤어지자고 이야기하지 마"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.



이서진은 지수에 대해 어제보다 오늘이 더 예쁘다며 "이런 미모면 언제부터 자기가 예쁜지 알고, 애들이 쫓아다니고 그랬던 거냐"라고 물었다.



고등학교 때 예쁘다는 이야기를 듣고 선물도 많이 받았다는 지수는 오디션을 통해 고2 때부터 연습생 활동을 시작했다고 밝혔다.



수발을 마무리하며 이서진은 "지수 성격이 이런 줄 몰랐다. 씩씩하고 이런 성격인 줄 몰랐어"라며 "내가 원래 사진 찍어도 안 갖고 다니는데 지수랑 찍은 사진은 세계 어디서든 자랑할 수 있다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



또한 그는 "프로그램 질이 많이 올라갔다"라며 지수 덕분에 격상한 퀄리티에 흡족해했다.



김광규는 "월드스타임에도 꾸밈없고 털털하다"라며 지수 성격을 칭찬했다. 그리고 이틀 만에 비서진과 정이 든 지수는 재수발 요청을 예고해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)