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<앵커>미국에서 이민세관단속국의 과잉 단속이 또 논란을 불렀습니다. 이번에는 복면을 쓴 요원들이 비행기에 타려던 멕시코 이민자들을 강제로 끌어내린 것인데요.자세한 내용 비디오머그, 소환욱 기자가 전합니다.<기자>현지시간 21일 오전 시애틀 타코마 국제공항, 로스앤젤레스행 알레스카 항공 1306편은 오전 8시 10분 출발을 앞두고 승객들이 탑승하던 중이었습니다.그때 탑승교로 검정 마스크를 쓴 이민세관단속국 요원들이 들어왔습니다.바닥에 주저앉은 여성은 취업 허가증이 있다며 아버지를 데려가지 말라고 울부짖었지만, 요원들은 두 사람을 힘으로 제압해 수갑을 채우고 비행기에서 끌어냈습니다.ICE는 비자 체류기간 초과를 이유로 멕시코 국적의 남성 리카르도 라론도 멘도사를 체포했고, 딸인 소피아 에르난데스 메히아도 체포했습니다.[존 게데케/목격자 : 탑승교를 따라 올라가고 있었는데 뒤에서 남자 두 명이 다가왔습니다. 그들은 손가락으로 가리키며 "지금이야!"라고 외치더니 신분도 밝히지 않은 채 갑자기 달려들어 가족과 함께 있던 남성을 뒤에서 덮쳐 제압했습니다. 가족 중 한 명이 들고 있던 커피가 사방으로 튄 것 같았습니다. 아버지로 보이는 남성이 잠시 밖으로 끌려 나갔고, 지켜보던 사람들은 모두 충격에 빠졌죠. 요원 한 명이 '당신도 커피를 이용한 폭행 혐의로 체포한다'고 말하더군요. 그러더니 딸로 보이는 사람을 낚아채 밖으로 끌어냈습니다.]비행기는 약 3시간 지연돼 오전 11시 3분에야 이륙했습니다.알래스카 항공 측은 이번 단속과 관련해 국토안보부(DHS)로부터 사전 통지를 받지 못한 것으로 전해졌습니다.워싱턴주 밥 퍼거슨 주지사는 이 사건 이후 곧바로 입장을 냈습니다.[밥 퍼커슨/미국 워싱턴주 주지사 : ICE(이민세관단속국)는 완전히 통제불능 상태입니다. 우리는 이를 보여주는 또 다른 증거를 마주했습니다. 영상은 끔찍하고 소름 끼칩니다. 신분을 밝히지 않은 복면을 쓴 요원들이 우리 사회에서 매우 일상적인 일인 '항공기 탑승'을 하려던 사람들을 비행기 탑승교에서 비명을 지르는 채로 끌어냈습니다. 이러한 잔혹 행위는 어떤 이유로도 정당화될 수 없습니다.]퍼거슨 주지사는 이번 단속을 "미국적 가치에 심각하게 반하는 행위"라고 규정하고 ICE의 폐지를 촉구했습니다.알래스카 항공은 이번 일이 직원과 승객들에게 얼마나 큰 충격을 줬는지 인식하고 있다고 설명했습니다.시애틀 항만청도 해당 사건이 다른 승객에게도 충격을 줬다며 경위를 파악하겠다고 밝혔습니다.정치권도 움직였습니다.패티 머레이 미국 워싱턴주 상원의원은 해당 사건에 대해, 트럼프 대통령은 1월 3일 민주당이 이끄는 의회에서 답해야 할 것이고 반드시 책임을 져야 할 것이라며 트럼프 행정부의 해명을 요구했습니다.머레이 의원은 ICE 요원들의 작전에 대해 국토안보부의 경위 설명도 요구했습니다.하원에서도 비판이 나왔습니다.애덤 스미스 연방 하원의원은 ICE가 지역사회를 위협하는 준군사조직처럼 행동한다며 비판했습니다.여론도 이민 단속에 비판적입니다.지난 9월 폭스뉴스 여론 조사에 따르면, 등록 유권자 53%가 트럼프 행정부의 이민 단속에 대해 "지나치다"고 답했고, 이러한 견해는 2025년 6월 이후 일관되게 유지되고 있습니다.트럼프 대통령도 11월 CBS와의 인터뷰에서 자신의 강경한 불법 이민 단속이 중간선거 패배에 영향을 미쳤음을 인정하기도 했습니다.오는 1월 민주당이 상·하원을 모두 이끄는 새 의회가 출범하면 단속의 필요성과 방식의 정당성을 둘러싼 이 논쟁이 과연 해결될 수 있을까요?