<앵커>



2달 전, 김승원 전 법무부 장관 후보자의 인사청문회를 앞두고 무소속 한동훈 의원이 검찰 내부 자료를 공개했죠. 당시 민주당이 한 의원을 공무상 비밀누설 혐의로 고발했는데요. 어제(27일) 경찰이 자료 유출 경위를 파악하기 위해 법무부와 공소청을 압수수색했습니다.



여현교 기자입니다.



<기자>



경찰 수사관들이 압수품을 담을 푸른색 박스를 가지고 공소청 청사로 들어갑니다.



경찰은 동시에 법무부와 서울서부지방공소청도 압수수색 했습니다.



[(서버실 압수수색 하셨나요? 어떤 물품 압수수색 중이신가요?) …….]



지난 9월 김승원 전 법무부장관 후보자 인사청문회를 앞두고, 무소속 한동훈 의원이 공개했던 검찰 내부 수사 문건의 유출 경위를 파악하기 위해서입니다.



당시 한 의원은 김 전 후보자의 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹을 제기하면서 검찰의 기소계획서 내용을 자신의 SNS에 공개했습니다.



[한동훈/무소속 의원 (지난 9월) : 사실에 부합하지 않는다면 그 정 판사나 대법원이나 대검이나 김승원 의원이나 뭐 한마디라도 반박을 하지 않겠습니까?]



해당 문건에는 검찰 수사팀이 김 전 후보자를 '알선 뇌물약속' 혐의로 기소해 징역 8개월을 구형하겠다고 보고한 내용이 담겼는데, 이 계획서는 사건 당사자도 볼 수 없는 내부자료였습니다.



민주당은 사흘 뒤 한 의원을 공무상 비밀누설 혐의로 고발했고, 시민단체도 한 의원과 당시 수사 검사들을 직권남용 등 혐의로 고발했습니다.



압수수색 영장에는 한 의원과 성명불상 공범이 공무상 비밀누설 혐의 피의자로 적시된 거로 전해졌습니다.



다만 한 의원은 이번 압수수색 대상에는 포함되지 않았습니다.



이에 대해 한 의원은 경찰이 '민주당의 지팡이'가 되겠다고 나섰다며 강하게 반발했습니다.



경찰은 압수수색으로 확보한 전산 접속 기록 등을 토대로 누가 문건을 열람했고, 또 문건이 어떻게 외부로 나갔는지 확인할 방침입니다.



(영상취재 : 양현철·강시우, 영상편집 : 최진화)