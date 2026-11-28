<앵커>



일본에서 유명한 성인물 배우들을 한국으로 데려와 '원정 성매매'를 시킨 일당이 붙잡혔습니다. 이들 일당은 베트남에 머물면서 원격으로 여성들을 섭외해 국내에서 예약을 받아 연결하는 수법으로, 최소 16억 원을 챙긴 것으로 드러났습니다.



보도에 정지연 기자입니다.



<기자>



텔레그램에 올라온 성매매 홍보 글입니다.



'네임드 내한 확정'이라는 글과 함께 여러 일본여성 사진이 올라와 있습니다.



총책 40대 A 씨 등 일당은 재작년 2월부터 최근까지 이렇게 일본 유명 성인배우라고 홍보하며 원정 성매매를 알선했습니다.



모두 22명의 일본인 여성을 관광비자로 입국시켰는데, 이 가운데 20명은 실제 성인배우였습니다.



이들 일당은 성 매수 남성들로부터 시간당 150만 원에서 많게는 1천만 원까지 받아 최소 16억 원의 범죄수익을 얻은 거로 조사됐습니다.



[수사관 : 출입국관리법 위반 혐의 확인돼서….]



총책 A 씨와 조직원 2명은 베트남에 체류하면서 여성 섭외와 국내 호텔 예약, 고객 예약 업무를 원격으로 진행했습니다.



성매매 장소는 주로 서울 강남의 호텔을 이용했는데, 이른바 '콜뛰기'라고 불리는 사설 콜택시 업자들이 여성들의 이동을 도왔습니다.



입국장에서 나온 일본인 여성들은 이곳에서 기다리고 있던 차량을 타고 이동했습니다.



법무부 이민특수조사대는 일본인 여성 22명 가운데 국내에 있던 6명을 검거해 2명을 구속하고, 나머지 4명에 대해서는 강제퇴거나 출국명령 조치했습니다.



법무부는 또 콜택시 업자 등 5명을 공소청에 송치하고 베트남에 숨은 총책에 대해서는 인터폴 적색수배를 내렸습니다.



[안재필/법무부 서울출입국·외국인청 이민특수조사대장 : 외국인들이 단기로 왔다 간다든가, 불법 체류자들이 이러한 행위를 저지르게 되면 역학 조사가 어렵고, 국민의 공중 보건에 심각한 위협이 될 수 있기 때문에….]



법무부는 일단 이번 사건에 대해 출입국 관리법 위반 혐의만 적용했는데, 성매매 등 다른 혐의 수사에 대해선 관계기관과 공조할 방침입니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 소지혜, VJ : 노재민)