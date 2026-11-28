<앵커>



어제(27일) 저녁, 경기 화성에서 신호를 어기고 달리던 승용차가 오토바이를 들이받은 뒤, 인도를 덮쳤습니다. 길을 걸어가던 2명을 포함해 모두 모두 3명이 다쳤습니다.



밤사이 사건·사고 소식, 최승훈 기자입니다.



<기자>



신호가 바뀌자 오토바이 1대가 교차로를 가로지릅니다.



그런데 흰색 승용차가 달려오더니 속력을 줄이지 않고 그대로 들이받습니다.



오토바이는 도로 한복판을 미끄러지며 뒹굴고 승용차는 인도를 덮칩니다.



어제 오후 6시 40분쯤 경기 화성시 동탄구의 한 사거리에서 30대 여성이 몰던 승용차가 오토바이와 충돌했습니다.



차는 인도 위로 올라와 여기 있던 말뚝과 보행자 2명, 그리고 이 나뭇가지를 들이받은 뒤에야 멈춰 섰습니다.



이 사고로 40대 오토바이 운전자가 크게 다쳤고, 10대 여성과 20대 남성 보행자도 경상을 입어 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰 조사에서 승용차 운전자는 신호위반 사실은 인정하면서도 "오토바이와 충돌한 뒤에 놀라서 차를 멈추지 못했다"고 진술한 것으로 파악됐습니다.



음주 측정 결과, 술은 마시지 않은 것으로 조사됐습니다.



경찰은 이 운전자를 교통사고처리특례법상 치상 혐의로 입건해 조사를 이어갈 계획입니다.



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산비탈이 시뻘건 불길에 휩싸였습니다.



어제 오후 11시 30분쯤 세종시 전동면의 한 야산에서 불이 났습니다.



산림당국은 차량 22대와 인력 50명을 투입해 약 2시간 만에 불을 껐습니다.



다행히 인명피해는 없었고, 한때 인근 주민들에게 '마을회관으로 대피하라'는 재난문자가 발송됐습니다.



산림당국은 정확한 화재 원인과 피해 면적을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 박지인)