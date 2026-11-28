<앵커>



홍익표 통일부 장관 후보자가 국회의원 재직 당시, 배우자의 보유 주식이 자신의 직무와 연관돼 있어서 팔거나 백지신탁하라는 결정을 받자, 이를 취소해달라며 소송을 냈던 것으로 확인됐습니다. 그런데 정작 다른 공직자에 대해선, 사적 이익 추구를 엄격하게 막아야 한다며 관련 법 제정까지 주도했습니다.



이 내용 한성희 기자가 취재했습니다.



<기자>



2020년 7월, 국회 기획재정위원이었던 홍익표 후보자.



배우자가 보유한 28억 원 상당의 실내건축업체 주식 1만 주가 홍 후보자 직무와 관련 있다는 결정이 나왔습니다.



백지신탁 심사위원회 판단이었습니다.



당시 규정상 한 달 안에 팔거나 백지신탁 해야 했습니다.



그런데 홍 후보자는 결정을 취소해 달라는 소송과 함께 집행정지 신청도 냈습니다.



배우자 주식이 자신의 직무와 관련성이 없는데 회사 경영권을 잃을 수 있다는 이유였습니다.



홍 후보자 측은 특히, 백지신탁 제도가 헌법상 '연좌제 금지'에 어긋난다며 위헌적 제도에 따른 위법한 처분이라고 강조했습니다.



하지만 법원은 그 해 11월 홍 후보자의 신청을 기각했습니다.



재판부는 직무관련성이 있다는 결정에 어떤 위법도 찾을 수 없고 "남은 위원 임기를 감안하면 효력을 멈춰주는 것만으로도 제도를 회피하게 할 수 있다"고 판단했습니다.



결정이 나오자 홍 후보자는 소송을 취하했지만, 백지신탁 대신 소속 상임위를 옮겼습니다.



소송이 진행 중이던 국정감사 기간, 홍 후보자는 피감 기관의 직원들의 주식 투자를 지적하며 이렇게 말했습니다.



[홍익표/당시 민주당 기획재정위 위원 (2020년 10월 19일, 국정감사) : 현재 이것이 본인만 여기 되어 있는데, 배우자를 포함한 직계 존·비속에 대해서도 (주식) 신고해야 됩니다.]



이듬해 3월, 민주당 정책위의장일 때는 공직자의 사적이익 추구를 폭넓게 금지하는 이해충돌방지법 제정을 주도했습니다.



[홍익표/당시 민주당 정책위의장 (2021년 3월 18일) : 국회의원 등 선출직 공직자의 공무와 관련된 사익추구 행위를 근절하고….]



홍 후보자 측은 "배우자의 비상장 주식이 직무관련성이 없다고 판단돼 법원의 최종 판단을 구하고자 소송을 냈던 것"이라며 "상임위 변경은 법원 결정을 고려했다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 전민규)