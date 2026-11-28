<앵커>



젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 불륜 상대인 앨리스 황과 연관돼 있는 중국 데이터 센터에서 엔비디아의 최신 인공지능 칩이 발견됐다는 외신 보도가 나왔습니다. 중국 밀반입이 사실로 확인된다면, 깜짝 복귀한 젠슨황에게 상당한 부담이 될 전망입니다.



정구희 기자의 보도입니다.



<기자>



블룸버그 통신은 수출 통제 대상인 엔비디아의 최신 인공지능 칩이 중국에 상하이 데이터센터 프로젝트에 참여한 업체 2곳에 설치됐다고 보도했습니다.



중국 당국에 제출된 금융 서류를 분석한 결과, 상하이숴야오라는 기업이 블랙웰 울트라 서버 시스템을 보유해, 이를 담보로 현지 은행에서 우리 돈 약 187억 원을 대출받았다는 내용이 담겨 있었다는 것입니다.



블랙웰 울트라는 지난 2025년 젠슨황이 직접 공개한 차세대 GPU 반도체입니다.



[젠슨 황/엔비디아 최고 경영자 (2025년 발표) : 우리는 이걸 블랙웰 울트라라고 부릅니다. 올해 하반기에 출시됩니다.]



또 다른 업체인 상하이커잔도 블랙웰을 탑재한 서버를 보유하고 있으며 이를 통해 대출을 받았다는 것입니다.



블룸버그는 불륜 상대인 앨리스 황이 설립한 싱가포르 업체 메가스피드가 블랙웰 칩을 공급했다는 증거는 찾지 못했다면서도, 상하이숴야오가 메가스피드에 서비스를 제공하는 협력 업체인 것을 확인했다고 보도했습니다.



또 상하이커잔의 지분 83.3%를 간접보유한 일본 도쿄 업체 넥스파워는 앨리스 황이 지배하는 회사라는 주장이 중국 경제 매체에서 보도된 바 있습니다.



특히 상하이 데이터센터 프로젝트의 사장인 캉웨이는 앨리스황의 연인으로 알려진 인물이기도 한 만큼 관련성이 있어 보인다는 것입니다.



미국의 수출 통제에도 불륜 상대인 엘리스 황과 연계된 중국 데이터 센터에 블랙웰 반도체가 반입된 사실이 확인된 것은 이번이 처음이라고 블룸버그는 전했습니다.



젠슨 황 CEO는 자사 제품 서버 장비가 거대하기 때문에 밀반입이 어렵고 암시장이 존재하지 않는다는 입장을 밝혀왔지만, 중국 반입이 사실로 확인될 경우, 경영에는 상당한 부담으로 작용할거라는 분석이 나옵니다.



(영상편집 : 최혜영)