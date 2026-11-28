<앵커>



트럼프 미국 대통령이 자신이 원하면 이란과의 전쟁을 언제든 끝낼 수 있다면서, 이란이 합의하지 않으면 지하 핵시설로 알려진 곡괭이산을 공격하겠다고 경고했습니다. 이란도 미국의 해상 봉쇄를 뚫겠다며 무력 대응을 예고했습니다.



뉴욕 김현우 특파원입니다.



<기자>



트럼프 미국 대통령이 미국 최대 명절인 추수감사절을 맞아 중동에 주둔하고 있는 장병들과 전화 통화를 했습니다.



장병들에게 당분간 그곳에 더 배치될 거라며, 이란과 전쟁은 자신이 원하면 언제든 끝낼 수 있다고 장담했습니다.



[도널드 트럼령/미국 대통령 : 승리는 눈앞에 있습니다. 솔직히 말해서 승리는 제가 원할 때 언제든 가능합니다. 우리는 지금 좋게 해결하려는 겁니다.]



이란이 합의하지 않으면 내년 초 공습을 재개할 수 있다고 경고했던 트럼프 대통령은 이란의 지하 핵시설로 추정되는 곡괭이산을 타격하겠다며 구체적인 공격 목표까지 거론했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이란을 아주 면밀히 지켜보고 있습니다. 우리가 파괴한 핵시설로 그들은 아무것도 하지 못하고 있습니다. 반드시 곡괭이산을 타격할 겁니다.]



해상봉쇄로 이란을 압박하고 있는 미군은 현지시간 26일 오만만에서 봉쇄선을 뚫으려던 상선 1척을 정밀유도탄으로 타격해 멈춰 세웠다며 민간인 승무원 피해는 없다고 밝혔습니다.



미국의 거듭된 경고에도 이란은 물러서지 않았습니다.



이란 혁명수비대 항공우주군 사령관은 미국의 해상 봉쇄를 뚫는 것은 이미 결정된 사안이라며 적은 공중과 해상에서 우리의 행동을 기다려야 할 거라고 강조했습니다.



봉쇄 고삐를 죄고 있는 미국을 향해 이란이 무력 대응을 예고하면서 중동 지역에 다시 전운이 짙어지고 있습니다.



(영상편집 : 최진화, 디자인 : 류상수)