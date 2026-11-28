1. '당원권 2년 정지' 중징계…"수용 불가·재심 신청"



민주당이 최민희 의원에 대해 당원권 2년 정지의 중징계를 내렸습니다. 징계가 확정되면 최고의원직 박탈은 물론 다음 총선에 민주당 소속으로 출마하는 것도 불가능해지는데, 최 의원은 수용하기 어렵다며 재심을 신청하겠다고 반발했습니다.



2. 10달 만에 만났지만…'65세 정년 연장' 합의 불발



정년 연장을 논의하기 위해 정년연장특위에서 노사가 10개월 만에 마주 앉았지만 접점을 찾지 못했습니다. 회의 시작부터 상대 탓만 하다 1시간 40분 만에 끝났는데, 민주당은 합의가 최종 결렬되면 다음달 자체 법안을 발의할 방침입니다.



3. 트럼프 "이란 핵시설 언제든 재타격"…이란 "봉쇄 뚫을 것"



트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁을 원할 때 언제든 끝낼 수 있다며 이란 지하 핵시설로 알려진 장소를 다시 공격하겠다고 경고했습니다. 이란은 미국의 해상봉쇄를 돌파하겠다며 공중과 바다에서 군사행동을 예고했습니다.



4. "엔비디아 AI 칩 중국 반입 확인…앨리스 황 연계 시설"



젠슨 황 엔비디아 CEO의 불륜 상대였던 앨리스 황과 연계된 중국 데이터센터에서 미국의 수출 통제 대상인 엔비디아의 최첨단 AI 칩이 설치된 것으로 확인됐습니다. 밀반입이 사실로 드러난다면 경영에 복귀한 젠슨 황의 부담이 커질 전망입니다.