▲ 27일(현지시간) 러시아 세베로드빈스크 항구에서 열린 신형 핵추진 잠수함 페름 취역식에서 블라디미르 푸틴 대통령이 연설하고 있다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 27일(현지시간) 극초음속 미사일 '치르콘'을 탑재한 신행 핵추진 잠수함 취역식을 참관했습니다.러시아 타스, 리아노보스티 통신 등에 따르면, 푸틴 대통령은 이날 북서부 아르한겔스크주 세베로드빈스크 항구의 세브마시 조선소를 방문해 핵추진 잠수함 '페름'(Perm) 취역식에 참석했습니다.푸틴 대통령은 이날 잠수함에 해군기가 게양되자 그동안 건조와 장비 탑재, 시험에 참여한 관계자들에게 축하를 전하며 페름의 해군 취역을 발표했습니다.그는 "러시아는 이처럼 강력한 핵잠수함을 건조할 수 있는 몇 안 되는 국가 중 하나"라며 해군 현대화를 계속 추진할 계획이라고 말했습니다.'야센-M'급 잠수함인 페름은 극초음속 미사일 치르콘을 상시 탑재한 첫 번째 잠수함입니다.치르콘은 푸틴 대통령의 명령에 따라 핵전력 증강의 하나로 도입된 미사일로, 사거리가 최대 1천㎞에 달하고 최고 속력이 음속의 9배에 달해 미국의 미사일 방어망을 뚫을 수 있을 것으로 러시아는 기대하고 있습니다.치르콘은 그동안 카사토노프 제독함 등 호위함에는 탑재됐지만, 잠수함에 탑재된 것은 처음입니다.푸틴 대통령은 지난해 3월 러시아 최북서단 무르만스크 항구에서 열린 페름의 진수식에도 참석했습니다.페름은 우랄산맥의 도시 이름에서 따온 것으로, 1980년대 옛 소련 당시 개방 물결을 상징하는 지명으로 통합니다.(사진=연합뉴스)