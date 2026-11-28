▲ 미 중부사령부가 공개한 해상 봉쇄 돌파 시도 상선 타격 장면

미군은 이란 항만에 대한 해상봉쇄를 돌파하려던 상선 1척을 오만만에서 무력화했다고 27일(현지시간) 밝혔습니다.미 중부사령부(CENTCOM)는 이날 소셜미디어를 통해 발표한 성명에서 "팔라우 선적 벌크선 퍼시픽 아처호가 26일 이란 반다르아바스항을 출항한 뒤 여러 차례의 경고에도 불구하고 봉쇄선 돌파를 시도했다"고 전했습니다.중부사령부는 "미군 항공기가 정밀유도탄을 발사해 이 선박의 선미를 타격, 선박의 추진 기능을 무력화했으며 민간인 승무원들은 다치지 않았다"면서 관련 영상도 공개했습니다.성명은 이어 "봉쇄 조치를 계속 엄격히 집행하고 있다"면서 "지금까지 미군이 지시에 응한 상선 158척의 항로를 변경시켰고, 불응한 6척을 무력화했다"고 덧붙였습니다.중부사령부는 아울러 오만만과 호르무즈 해협 진입 해역에서 운항하는 모든 선박에 중부사령부 병력이 발령하는 봉쇄 경고에 주의를 기울일 것을 촉구했습니다.(사진=소셜미디어 X 캡처, 연합뉴스)