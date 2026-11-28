▲ 이란 이슬람혁명수비대 로고

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 미국의 해상봉쇄를 돌파하겠다는 확고한 의지를 밝혔습니다.마지드 무사비 혁명수비대 항공우주군 사령관은 27일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)에 "적은 공중과 해상에서 우리의 행동을 기다려야 할 것"이라며 "어떠한 봉쇄도 이란의 국가적 의지와 방어 역량을 견뎌낼 수 없다"고 말했습니다.그는 이어 "봉쇄 돌파는 이미 결정된 사안이자 확고한 다짐"이라고 강조했습니다.미국의 대이란 해상봉쇄는 지난 2월 말 미국·이스라엘의 대이란 군사 공격으로 촉발된 무력 충돌 이후 이란이 호르무즈 해협 봉쇄에 나서면서 본격화했습니다.4월 초 휴전 발효 직후 열린 파키스탄 이슬라마바드 평화 협상이 최종 결렬되자, 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란의 핵심 외화 수입원인 원유 수출을 원천 차단해 굴복을 끌어내겠다며 이란 항만에 대한 전면적 해상봉쇄를 단행했습니다.미 해군과 중부사령부(CENTCOM)는 4월 중순 이란 연안과 페르시아만 일대에서 이란 항구를 오가는 선박의 통항을 차단·검문하는 1차 봉쇄 작전에 돌입했습니다.6월 중순 종전·휴전 합의에 따라 봉쇄가 일시 해제됐으나, 7월 휴전이 무너지고 교전이 재개되면서 같은 달 14일 2차 해상봉쇄가 시작돼 현재까지 이어지고 있습니다.이에 따라 이란의 주력 원유 수출 기지인 하르그섬발 해상 원유 선적이 사실상 마비되면서 이란 경제는 심각한 외화 고갈과 살인적인 인플레이션에 직면했습니다.미국은 최근 육로와 카스피해를 통한 물자 우회 반입까지 차단하는 합동 태스크포스를 가동하는 등 압박 수위를 한층 끌어올렸습니다.이에 맞서 이란은 미국의 해상봉쇄를 군사적 침략 행위로 규정하고 유엔 헌장 제51조에 따른 자위권 행사를 내세워 호르무즈 해협 일대에서 맞불 작전을 펴고 있습니다.이란은 해협 통항 통제와 기뢰 부설, 드론 위협, 미군 기지 타격 등 비대칭 전술로 해상 물류 불안을 키우고 있습니다.이란 군 당국에 따르면 최근 호르무즈 해협 인근에서 유조선과 액화천연가스(LNG) 운반선이 기뢰와 접촉해 잇따라 화재가 발생했습니다.트럼프 대통령이 봉쇄 돌파를 시도하는 이란 선박을 격침하겠다고 경고한 가운데, 이란 유조선 단의 봉쇄 돌파 준비 정황에 혁명수비대의 공중·해상 행동 예고까지 더해지면서 호르무즈 해협에서 다시 긴장이 고조되고 있습니다.(사진=이슬람혁명수비대 텔레그램, 연합뉴스)