▲ 마르크 뤼터 나토 사무총장과 회담하는 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과의 회담 후 멋대로 첨언한 공동성명을 발표한 것으로 파악됐습니다.트럼프 대통령이 마르크 뤼터 나토 사무총장을 만난 건 지난 25일입니다.뤼터 총장은 트럼프 대통령이 추수감사절 연휴 기간 머무는 미 플로리다주 마러라고 리조트까지 찾아가 회담했습니다.이후 4문장으로 된 공동성명이 하루 뒤 발표됐습니다.러시아가 확전을 피해야 한다는 문구와 국방비 지출 확대 필요성에 대한 원론적 언급이 들어갔습니다.그러나 트럼프 대통령이 소셜미디어 트루스소셜에 뤼터 총장과의 공동성명이라며 올린 내용은 원래 공동성명보다 배 이상 길었습니다.러시아가 확전을 피해야 한다는 부분은 "러시아와 우크라이나가 확전을 피해야 한다"는 문구로 바뀌었습니다.전쟁 종식을 위해 침략국인 러시아 못지 않게 피해국인 우크라이나가 역할을 해야 한다는 트럼프 대통령의 인식이 반영된 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 '친구'로 지칭하며 유럽과 우크라이나의 우려를 자극하고 있습니다.공동성명에서 국방비 확대 필요성을 거론한 문장 뒤에도 대중이나 외국 정부 모르게 패트리엇 시스템과 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 시스템 등의 생산이 활발하다는 내용이 추가됐습니다.미군이 탄약 소진에 시달린다는 보도에 따른 대중의 불안을 희석하려는 취지로 관측됩니다.정상 간 공동성명을 트럼프 대통령이 마음대로 바꿔 발표한 것을 두고 우려의 목소리도 나오고 있습니다.정상끼리의 공동성명은 정치적 합의가 반영된 일종의 약속입니다.현안에 대한 인식과 대응 방향을 조율한 뒤 도출되는 것이라 단어나 문구 하나를 넣고 빼는 데도 상당한 논의가 필요합니다.그러나 트럼프 대통령은 공동성명 임의 수정을 마다하지 않았습니다.정상 간 합의에 구애받지 않겠다는 태도를 드러낸 셈입니다.미 정치전문매체 폴리티코는 "수정된 문구는 뤼터 총장에게 새로운 과제를 던져준다"면서 뤼터 총장이 트럼프 대통령을 거듭 칭찬하며 메시지의 일관성을 유지하도록 하는 전략을 썼지만 이번 일이 전략의 한계를 보여준다고 지적했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)