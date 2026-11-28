▲ 포트 맥네어에 착륙한 미국 대통령 전용헬기

도널드 트럼프 미국 행정부의 주요 각료들이 자택을 떠나 군 기지로 거처를 옮기는 것으로 나타났습니다.27일(현지시간) CNN 방송에 따르면 현재 군 기지에 거주하는 장관급 인사들은 확인된 사람만 6명입니다.최근의 사례는 스콧 베선트 재무부 장관과 토드 블랜치 법무부 장관입니다.베선트 장관은 워싱턴 DC의 조지타운에 있는 저택을 떠나 군 기지로 이주했습니다.베선트 장관은 이달 초 CNBC 방송에 나와 이란이 "나와 다른 각료들을 상대로 살해 위협을 가하기 시작"해서 이주를 결심했다고 밝혔습니다.그는 이란을 상대로 한 경제적 압박 작전을 주도하는 인물입니다.블랜치 장관도 안전에 대한 우려가 제기돼 군 기지로 거처를 옮겼습니다.전임자인 팸 본디 전 장관도 재임 시절 군 기지에 살았습니다.피트 헤그세스 국방부 장관도 워싱턴 인근 군 기지인 포트 맥네어에 있는 장관 관사를 임차해 살고 있습니다.미국 국방장관은 로버트 게이츠(2006∼2011년) 시절부터 군 기지 관사를 임차해왔습니다.헤그세스 장관의 관사는 기지 내 '장군들의 거리'로 불리는 구역에 있습니다.그 이웃집에는 마코 루비오 국무부 장관이 살고 있습니다.루비오 장관은 케이티 밀러의 팟캐스트에 출연해 자신이 키우는 반려견(골든두들)이 실수로 헤그세스 장관의 집에 들어간 일화를 전하기도 했습니다.케이티 밀러는 스티븐 밀러 백악관 비서실장의 부인입니다.헤그세스 장관이 키우는 고양이가 루비오 장관의 집 현관에 앉아있기도 하며, 루비오 장관은 이 고양이에게 "네 집은 두 집 건너에 있어"라고 말하곤 했다고 소개했습니다.스티브 밀러 비서실장도 헤그세스·루비오 장관의 이웃입니다.당초 버지니아에 살았지만, 집 앞에서 반대 시위가 벌어지고 자기 집 주소가 적힌 전단이 배포되자 군 관사로 이주했습니다.백악관 관계자는 "밀러 부부는 그들의 주거지를 겨냥한 정교하고 충분히 문서화된 스토킹, 신상정보 공개, 위협 활동이 있었기 때문에 이주했다"고 말했습니다.CNN은 보안이 철저한 군기지 관사에 행정부 고위 인사들이 거주하는 것을 선호하는 추세는 공화당이든 민주당이든 차기 행정부에서도 계속될 수 있다면서도 "이 과정에서 사라지는 것은 지도자들이 일반 시민 속에서 살아가는 민주주의 전통"이라고 짚었습니다.트럼프 대통령이 워싱턴DC 치안을 위해 주방위군을 투입하고, 갖가지 수도 리모델링 작업을 펼쳤음에도 트럼프 행정부는 역대 어느 정권보다 워싱턴 DC에서 고립돼있다고 꼬집었습니다.토마스 칸 아메리칸대학교 의회·대통령학 연구소장은 경호 인력이 붙는 장관급 인사는 이미 외부와 단절된 '거품' 속에서 살게 된다며 "이제 그들은 우리 대다수가 사는 평범한 동네에서도 살지 않고 있다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)