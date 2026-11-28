▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁을 "내가 원할 때 언제든" 끝낼 것이라고 밝혔습니다.27일(현지시간) 미 CBS 방송과 로이터 통신 등에 따르면, 트럼프 대통령은 전날 추수감사절을 맞아 플로리다주 마러라고 자택에서 중동 등지에 주둔 중인 미군 장병들과 전화 통화를 하며 이같이 말했습니다.트럼프 대통령은 장병들에게 "여러분은 그 배치를 계속하게 될 것"이라며 "우리는 승리를 눈앞에 두고 있다"고 강조했습니다.이어 "우리는 그들에게 합의를 이루고 많은 생명을 구할 모든 기회를 주고 있다"면서도 "그들이 그 기회를 활용할지는 확신할 수 없다"고 말했습니다.그는 한 장병이 추수감사절을 어떻게 보냈는지 묻자 "작은 프로젝트 하나를 진행하고 있다. 이란이라는 프로젝트"라고 답하기도 했습니다.트럼프 대통령은 지난 19일 중국 선전에서 열린 시진핑 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 3자 회담을 거론하며 "나는 그들(중·러)이 이란 문제에 거의 관여하지 않고 있다고 생각한다"고 주장했습니다.트럼프 대통령은 "그들이 우리를 상대로 첩보 활동을 하고 있을지도 모른다고 사람들이 말하는데, 우리 역시 그들을 상대로 첩보 활동을 한다"며 "그들이 그렇게 많은 정보를 (이란에) 제공한다고 생각하지 않는다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 이란에 대한 공격을 촉구하고 있는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화했느냐는 기자들의 질문에 "통화했다"고 답했습니다.그러면서 "우리는 그들(이란)에게 현명하게 행동할 기회를 주려고 노력하고 있다"고 덧붙였습니다.그는 "우리는 분명히 곡괭이산을 타격할 것이다. 다만, 그곳에서 실질적인 활동은 전혀 목격하지 못했다"고 밝혔습니다.곡괭이산은 이란의 지하 핵시설이 있는 것으로 의심되는 장소입니다.트럼프 대통령은 이란에 올해까지 종전에 합의할 기회를 주겠다면서, 불발될 경우 내년 초 대규모 공격을 재개할 수 있다는 취지의 발언을 최근 여러 차례 내놨습니다.(사진=AP, 연합뉴스)