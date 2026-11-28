▲ 앨리스 황과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 상대였던 앨리스 황과 연계된 중국 데이터센터에 미국의 수출통제 대상인 엔비디아의 최첨단 인공지능(AI) 칩 '블랙웰'이 설치된 것으로 파악됐습니다.앨리스 황과 관련된 업체들의 엔비디아 반도체 밀반입 의혹이 제기돼온 가운데 블랙웰의 중국 반입 사실까지 드러나면서 최근 경영 일선에 복귀한 황 CEO의 부담이 가중되고 있다는 분석이 나옵니다.블룸버그 통신은 27일(현지시간) 중국 규제당국에 제출된 금융거래 관련 서류를 분석한 결과 상하이의 대규모 데이터센터 프로젝트인 '창장(長江·양쯔강) 삼각주 프로젝트'에 참여한 중국 업체 두 곳이 엔비디아의 블랙웰 반도체를 탑재한 서버 장비를 설치한 사실이 확인됐다고 보도했습니다.상하이숴야오는 블랙웰 울트라 반도체 72개를 탑재한 엔비디아의 최고성능 서버 시스템 중 하나인 'GB300 NVL72'를 확보해 이를 담보로 현지 은행에서 9천600만 위안(약 1천400만 달러·한화 187억 원)을 대출받았습니다.또 다른 업체인 상하이커잔도 지난해 말 상하이 지방정부 산하 기관이 전액 출자한 금융리스 업체에서 9천만 위안을 대출받는 과정에서 해당 데이터센터에 블랙웰 반도체를 탑재한 GB200 서버를 보유하고 있다고 밝혔습니다.미국의 수출통제에도 불구하고 앨리스 황과 연계된 중국 데이터센터에 블랙웰 반도체가 반입된 사실이 확인된 것은 이번이 처음이라고 블룸버그는 전했습니다.상하이숴야오는 앨리스 황이 2023년 설립한 싱가포르 업체 메가스피드에 서비스를 제공하고 있습니다.상하이커잔의 지분 83.3%를 간접 보유한 일본 도쿄 소재 업체 넥스파워는 앨리스 황이 지배하는 회사라고 중국 경제매체 차이신은 보도한 바 있습니다.앨리스 황은 해당 데이터센터 프로젝트에 투자한 여러 기업과도 연계돼 있습니다.이 프로젝트의 사장인 캉웨이는 앨리스 황의 남편으로 알려진 인물이기도 합니다.엔비디아는 수년간 자사 제품의 암시장이 존재하지 않는다는 입장을 고수해왔습니다.황 CEO도 앞서 블랙웰 기반 서버 장비의 크기가 너무 커 밀반입이 어렵다고 주장한 바 있습니다.이번에 중국 반입이 확인된 GB300 NVL72는 표준형 기준 높이가 2ｍ에 달하고 무게가 1.5t을 넘을 수 있는 초대형 냉장고 크기의 장비입니다.블룸버그는 해당 장비의 일련번호를 추적해 엔비디아 반도체를 탑재한 서버 장비를 제조하는 대만 업체 기가바이트의 제품임을 확인했습니다.다만 이 장비가 어떤 경로를 거쳐 중국에 반입됐는지는 파악되지 않았다.기가바이트는 해당 장비의 최초 판매 시점과 판매처에 관한 질의에 답변을 거부했습니다 앨리스 황이 설립한 메가스피드는 엔비디아의 동남아시아 최대 고객사로 성장했으나 현재 엔비디아 반도체의 중국 밀반입 의혹으로 미국 당국의 조사를 받고 있습니다.트럼프 행정부는 이달 메가스피드가 반도체 우회 공급에 관여했을 위험이 크다며 이 업체를 무역 블랙리스트에 올렸습니다.블룸버그는 메가스피드가 직접 해당 데이터센터에 엔비디아 장비를 우회 공급했다는 증거는 확보하지 못했다고 밝혔습니다.