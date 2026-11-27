▲ 돌파하는 이해란

여자프로농구 용인 삼성생명이 이해란의 득점포를 앞세워 인천 신한은행과의 1, 2위 대결에서 승리하고 공동 선두로 올라섰습니다.삼성생명은 용인실내체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규시즌 홈 경기에서 전반에만 20점 차로 달아나더니 74대 64로 이겼습니다.2위였던 삼성생명은 신한은행과 공동 1위(6승 2패)로 올라섰습니다.돌풍의 팀으로 주목받는 신한은행의 '천적'으로 자리매김한 삼성생명입니다.올 시즌 신한은행에 승리한 팀은 삼성생명이 유일합니다.신한은행이 당한 2패를 모두 삼성생명이 안겼습니다.신한은행의 연승 행진은 4경기에서 끝났습니다.1라운드 최우수선수(MVP)로 선정돼 이날(27일) 상을 받은 이해란이 전반에만 20점을 쓸어 담으며 맹활약했습니다.팀 득점의 절반 가까이 책임진 이해란 덕에 삼성생명은 43대 23으로 크게 앞서며 전반을 마쳤습니다.신한은행도 가만히 있지 않았습니다.3쿼터 박진영과 홍유순의 3점포 등으로 격차를 15점까지 좁혔고 4쿼터에서도 쉬지 않고 잰걸음으로 쫓아갔습니다.3분여에는 이혜미의 자유투 2득점에 이은 노구치 사쿠라의 골 밑 득점으로 57대 68을 만들었습니다.하지만 삼성생명 강유림이 종료 2분 30여 초 전 홍유순의 골 밑 슈팅을 블록 해내며 추격 의지에 찬물을 끼얹었습니다.이어진 삼성생명 공격에선 미야사카 모모나가 레이업으로 득점했습니다.1분 4초를 남기고 이해란의 어시스트에 이은 유하은의 페인트존 득점으로 13점 차가 되면서 삼성생명의 승리가 굳어졌습니다.이해란은 후반에는 수비와 어시스트에 주력하며 1점을 보태 총 21점을 기록했습니다.리바운드는 6개, 어시스트는 5개를 올렸습니다.미야사카는 19점, 강유림은 15점을 올리며 승리에 기여했습니다.신한은행에서는 홍유순이 21점으로 분투했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)