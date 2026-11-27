▲ 22일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹 쇼트트랙 월드투어 3차 대회 여자 1,500ｍ 결승에서 대한민국 최민정이 4위로 경기를 마친 뒤 관중들에게 인사하고 있다.

한국 여자 쇼트트랙 간판 최민정이 상하이 월드투어에서 개인 3개 종목 예선을 모두 조 1위로 통과했습니다.최민정은 중국 상하이 오리엔탈 스포츠센터에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 4차 대회 여자 500ｍ 예선 5조에서 42초 978로 가장 먼저 결승선을 통과했습니다.이어 여자 1,000ｍ 예선 1조에서도 1분 34초 724로 1위를 차지해 두 종목 모두 준준결승에 진출했습니다.여자 1,500ｍ 준준결승 3조에선 2분 24초 741을 기록해 대표팀 동료 김민지를 0.130초 차로 앞섰습니다.두 선수는 나란히 준결승에 올랐습니다.이번 시즌을 끝으로 태극마크를 내려놓겠다고 밝힌 최민정은 내일 여자 1,000ｍ에서 4개 대회 연속 우승에 도전합니다.최민정은 캐나다 밴쿠버와 몬트리올에서 열린 1, 2차 대회에 이어 지난주 서울 3차 대회에서도 이 종목 금메달을 목에 걸었습니다.3차 대회까지 여자 개인 종합 순위는 2위(628점)로, 선두 코트니 사로(캐나다·640점)와는 12점 차입니다.여자 500ｍ에선 최지현이, 1,000ｍ에선 김길리와 김민지가 최민정과 함께 준준결승에 올랐습니다.여자 1,500ｍ에선 김길리와 심석희도 준준결승을 통과해 한국 선수 4명 모두 준결승에 진출했습니다.남자부에선 배서찬이 500ｍ와 1,000ｍ 준준결승, 1,500ｍ 준결승에 안착했습니다.이정민과 김태성은 500ｍ 준준결승에, 신동민과 이규호는 1,500ｍ 준결승에 합류했습니다.한국은 계주 세 종목에서도 모두 조 1위로 준결승에 올랐습니다.혼성 2,000ｍ 계주 대표팀은 준준결승 2조에서 2분 39초 163을 기록했고, 여자 3,000ｍ 계주와 남자 5,000ｍ 계주 대표팀은 각각 4분 11초 932와 6분 58초 375로 1조 1위를 차지했습니다.(사진=연합뉴스)