▲ KPGA 대상 수상자 신상훈(왼쪽)

신상훈이 2026 한국프로골프협회(KPGA) 제네시스 대상을 받았습니다.KPGA는 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 대상 시상식을 열고 이번 시즌 활약을 펼친 선수들을 시상했습니다.신상훈은 대회별 성적을 점수로 환산한 제네시스 포인트에서 가장 많은 점수를 받아 생애 처음 대상을 받았습니다.신상훈은 "군 복무 이후 짧은 시간 내에 KPGA 최고 자리에 오르게 돼 기쁘다"고 소감을 밝혔습니다.신상훈은 대상 수상자 자격으로 현지시간 12월 10일 시작하는 미국프로골프(PGA) 투어 퀄리파잉 스쿨 최종전에 출전, 미국 진출을 노립니다.KPGA 시즌 최종전 이후에도 실내에서 웨이트 트레이닝과 샷 연습을 해왔다는 신상훈은 "12월 2일 출국해 미국 날씨와 잔디에 적응하는 훈련을 하겠다"고 덧붙였습니다.시즌 2승을 올린 장유빈은 7억 9,719만 원을 쌓아 상금왕에 올랐습니다.장유빈은 현지시간 12월 1일 시작하는 PGA 투어 퀄리파잉 스쿨 2차 예선에 출전하느라 시상식에 참석하지 못했습니다.DP월드투어에서 활동하다 뒤늦게 KPGA 투어에 합류한 왕정훈은 31세의 나이에 신인상을 받았습니다.최저타수상은 김성현, 장타상은 김승민에게 돌아갔습니다.골프기자단이 뽑는 기량발전상은 이번 시즌 2승을 올린 최찬이 받았습니다.최찬도 12월 2일 시작하는 퀄리파잉 스쿨 2차전에 출전하느라 시상식에는 참석하지 못했습니다.해외투어에서 뛰어난 성적을 거둔 선수에게 주는 해외특별상은 김시우가 받았습니다.이번 시즌 미국프로골프(PGA) 투어에서 꾸준한 성적을 내 플레이오프 최종전인 투어 챔피언십에 진출한 김시우는 영상 메시지로 골프 팬들에게 감사의 말을 전했습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)