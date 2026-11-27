▲ 27일 피겨 시니어 그랑프리 6차 대회 NHK 트로피 여자 싱글 쇼트프로그램에서 연기를 펼치는 신지아

피겨 스케이팅 여자 싱글 신지아가 쇼트 프로그램 개인 최고점을 경신하며 생애 첫 시니어 그랑프리 메달에 한 걸음 다가섰습니다.신지아는 일본 도쿄의 게이오 아레나 도쿄에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨 시니어 그랑프리 6차 대회 NHK 트로피 여자 싱글 쇼트 프로그램에서 75.31점을 받았습니다.지난 9월 이탈리아 롬바르디아 트로피에서 세운 개인 최고점을 0.38점 끌어올린 신지아는 출전 선수 12명 중 2위에 올랐습니다.1위 지바 모네(77.12점·일본)에게 1.81점 뒤졌고, 3위인 알리나 고르바초파(71.48점·러시아 출신 개인중립선수)에겐 3.83점 앞섰습니다.신지아는 막스 리히터의 '도나 노비스 파쳄 2'에 맞춰 첫 점프 과제인 더블 악셀을 뛰어 수행점수(GOE) 0.90점을 챙겼습니다.이어 트리플 러츠에 트리플 토루프까지 깔끔하게 연결했습니다.이 콤비네이션 점프에서 기본점 10.10점에 GOE 1.94점을 보태 12.04점을 받았습니다.플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨 4로 처리한 신지아는 10％의 가산점이 붙는 후반부 마지막 점프인 트리플 플립에서는 어텐션(에지 사용 주의) 판정을 받았으나 GOE 0.68점을 보태 6.51점을 받았습니다.이어 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 스텝 시퀀스, 마지막 레이백 스핀을 모두 레벨 4로 소화하며 연기를 마쳤습니다.함께 출전한 유영은 71.42점으로 4위에 올랐습니다.두 선수는 내일 프리 스케이팅에서 메달에 도전합니다.(사진=AP, 연합뉴스)