▲ 타이완 TSMC

타이완 통계 당국이 글로벌 인공지능(AI) 붐 수혜 속에 올해 경제성장률 전망치를 48년 만에 최고 수준으로 상향했습니다.타이완 주계총처는 27일 올해 국내총생산(GDP) 증가율이 전년 대비 13.28% 늘어날 것으로 전망했습니다.이는 8월 전망했던 11.05%보다 2.23%포인트 높은 것으로, 현실화할 경우 1978년 13.56% 이후 최고 수준입니다.타이완의 성장률은 2023년 1.08%에 그쳤지만 AI 붐과 함께 2024년 5.27%, 2025년 8.76%로 가파른 상승세를 그려왔습니다.세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체인 TSMC를 비롯한 반도체 업계가 타이완 경제성장을 주도하고 있습니다.주계총처는 2027년 성장률은 6.51%로 예상해 역시 8월 전망치인 6.04%보다 높여 잡았습니다.최근 들어 데이터센터 등 AI 산업 관련 불확실성이 커지고 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 사임 논란으로 시장 혼란이 가중된 상황이지만, 내년 타이완 경제를 더 긍정적으로 본 것입니다.한편, 주계총처는 올해와 내년 소비자물가지수(CPI) 상승률을 각각 2.07%, 1.96%로 예상했습니다.(사진=연합뉴스)