<앵커>



공직자는 본인뿐만 아니라 배우자 등 이해관계자들이 가지고 있는 주식이 자신의 직무와 연관성이 있을 경우, 팔거나 백지신탁해야 합니다. 이해충돌을 막기 위해 공직자윤리법에 규정돼 있습니다. 그런데 홍익표 통일부 장관 후보자가 국회의원 시절, 배우자의 주식을 처분해야 할 상황에 놓이자, 위헌적인 제도라며 소송을 냈던 것으로 확인됐습니다.



먼저, 한성희 기자의 단독보도입니다.



<한성희 기자>



2020년 7월, 국회 기획재정위원이었던 홍익표 후보자, 배우자가 보유한 28억 원 상당의 실내건축업체 주식 1만 주가 홍 후보자 직무와 관련 있다는 결정이 나왔습니다.



백지신탁 심사위원회 판단이었습니다.



당시 규정상 한 달 안에 팔거나, 백지신탁 해야 했습니다.



그런데 홍 후보자는 결정을 취소해 달라는 소송과 함께 집행정지 신청도 냈습니다.



배우자 주식이 자신의 직무와 관련성이 없는데 회사 경영권을 잃을 수 있다는 이유였습니다.



홍 후보자 측은 특히, 백지신탁 제도가 헌법상 '연좌제 금지'에 어긋난다며 위헌적 제도에 따른 위법한 처분이라고 강조했습니다.



하지만, 법원은 그 해 11월 홍 후보자의 신청을 기각했습니다.



재판부는 직무관련성이 있다는 결정에 어떤 위법도 찾을 수 없고 "남은 위원 임기를 감안하면 효력을 멈춰주는 것만으로도 제도를 회피하게 할 수 있다"고 판단했습니다.



결정이 나오자 홍 후보자는 소송을 취하했지만, 백지신탁 대신 소속 상임위를 옮겼습니다.



소송이 진행 중이던 국정감사 기간, 홍 후보자는 피감 기관의 직원들의 주식 투자를 지적하며 이렇게 말했습니다.



[홍익표/당시 민주당 기획재정위 위원(2020년 10월 19일, 국정감사) : 현재 이것이 본인만 여기 되어 있는데, 배우자를 포함한 직계 존·비속에 대해서도 (주식) 신고해야 됩니다.]



이듬해 3월, 민주당 정책위의장일 때는 공직자의 사적이익 추구를 폭넓게 금지하는 이해충돌방지법 제정을 주도했습니다.



[홍익표/당시 민주당 정책위의장 (2021년 3월 18일) : 국회의원 등 선출직 공직자의 공무와 관련된 사익추구 행위를 근절하고….]



홍 후보자 측은 "배우자의 비상장 주식이 직무관련성이 없다고 판단돼 법원의 최종 판단을 구하고자 소송을 냈던 것"이라며 "상임위 변경은 법원 결정을 고려했다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 전민규)



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<앵커>



방금 보신대로 홍익표 후보자는 배우자가 소유한 실내건축업체가 자신의 국회 기획재정위원 직무와 관련 없다며 소송을 냈습니다. 그런데 저희 취재 결과 해당 업체는 기재위의 감독을 받는 조달청을 통해, 공공기관 공사를 수주했던 것으로 확인됐습니다. 이해충돌이 예상되던 상황에 소송이 제기된 겁니다.



이어서 이현정 기자의 단독 보도입니다.



<이현정 기자>



서울 서초구에 위치한 실내건축업체입니다.



홍 후보자의 부인이 2009년 설립해 현재까지 공동 대표로 운영하고 있습니다.



직원 70여 명, 연 매출 60억여 원 규모로 대형 건설사 아파트 관련 설계에 주로 참여했습니다.



지난 2010년 이후 이 업체의 공공기관 입찰 내역을 조달청이 주관하는 '나라장터'를 통해 확인해 봤습니다.



홍 후보자가 국회 기재위원이 되기 5년 전인 지난 2015년 서울시의 디자인 용역 입찰에 참여해 2억 6천만 원을 따냈고, 민주당 원내대표였던 2024년에는 국민건강보험공단 사옥 인테리어 수의 계약을 4천900여만 원에 맡았습니다.



홍 후보자의 배우자는 2011년부터 3년간 또 다른 실내건축업체에서도 사내 이사로 재직했는데, 이 업체도 조달청을 통해 경기도의 한 사립학교 리모델링 공사 1건을 2천만 원에 수주한 것으로 확인됐습니다.



법원은 홍 후보자가 냈던 백지신탁 집행정지 신청을 기각하면서 조달청이 국회 기재위의 피감 기관이라는 점을 주요 사유로 들었습니다.



법원은 국회 기획재정위원회가 공사 계약과 정부 물품 구매·공급 등을 담당하는 정부 부처를 관할한다며 배우자의 사업에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있다고 설명했습니다.



홍 후보자 측은 국회의원으로 재직 당시 배우자가 후보자와 관련됐거나 이해충돌과 관련된 관급 공사에 입찰하거나 공사를 맡은 적이 없다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 설민환·김학모·배문산, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 변다영)