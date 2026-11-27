<앵커>



수차례 실언 논란을 일으킨 최민희 의원에게 민주당이 당원권 2년 정지의 중징계를 내렸습니다. 이 징계가 확정되면 최고위원직이 자동 박탈되고, 내후년 총선에서 민주당 소속으로 출마하는 것도 불가능해집니다.



첫 소식, 김지욱 기자입니다.



<김지욱 기자>



민주당 윤리심판원은 최민희 최고위원에 대해 당원 자격 2년 정지 처분을 내렸습니다.



[이창환/민주당 윤리심판원장 : 최민희 의원의 문제 된 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단하고 제반 사정을 종합적으로 고려하여 중징계 처분을 의결했습니다.]



민주당 당헌·당규상 징계 수준은 경고, 당직 자격정지, 당원 자격정지, 제명 등 4단계로 나뉘는데, 이 가운데 제명 다음으로 가장 무거운 징계입니다.



윤리심판원은 최 최고위원이 단체 대화방에서 기자들을 '하이에나 떼'로 지칭한 발언, 과거 딸 결혼식 축의금 논란으로 경고 처분을 받은 전력 등도 종합적으로 고려한 걸로 전해졌습니다.



이번 징계로 당원 자격이 정지되면 최고위원직도 자동 박탈됩니다.



또 정지 기간이 2년인 만큼 2028년 4월로 예정된 다음 총선에 민주당 자격으로 출마할 수 없는 건 물론, 같은 해 8월로 예정된 전당대회에도 나올 수 없습니다.



최 위원은 "수용하기 어렵다"며 재심을 신청하겠다는 입장입니다.



이 경우 60일 이내에 내려지는 최종 심사 결과가 확정되기 전까지는 징계 효력이 보류됩니다.



'친청청래계' 의원들은 김 대표의 징계 절차도 서둘러 진행하라며 즉각 반발했습니다.



정청래 전 대표는 자신의 SNS에 "납득할 수 없다"며 "최민희가 중징계면, 김민석 반분신 3자 비밀연합의 해당행위는?"이라며 직격했습니다.



윤리심판원은 오늘(27일) 김 대표의 징계 청원 건도 전체회의에 회부해 심사를 하기로 했다고 밝혔는데, 친청계가 엄중 심사를 촉구하며 공세를 이어갈 것으로 예상됩니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 오영택)



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<앵커>



이어서 국회를 연결해보겠습니다.



전연남 기자, 이런 중징계가 내려진 배경이 뭔가요?



<전연남 기자>



최민희 의원은 언행 논란이 반복되면서 중징계가 불가피할 거란 의견이 지배적이었습니다.



앞서, 딸 결혼식 축의금 논란으로 지난 2월 경징계인 경고 처분을 받았었는데요.



민주당은 징계 전력이 있을 경우 특별한 사정이 없으면 이전보다 무거운 징계를 내리도록 규정하고 있기 때문에, 당직자격정지 이상의 중징계가 예고된 상태였습니다.



특히 이번에 징계 사유가 된 '이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령의 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언은 현 정부의 정통성과 직결되는 민감한 사안이었습니다.



최 의원 측 반발을 감안한 듯 민주당은 독립된 기구인 윤리심판원의 결정이라는 점을 강조하고 있습니다.



<앵커>



그럼 최민희 위원의 다음 행보는 어떻게 될까요?



<전연남 기자>



징계가 이대로 확정되면 최 의원은 최고위원직 상실은 물론, 다음 총선에서 민주당 후보로 출마하는 길도 막히게 됩니다.



한마디로 물러설 곳이 없는 셈이죠.



본인의 정치적 명운뿐만 아니라 친청계 전반의 당내 지위가 걸린 사안인 만큼 일단 민주당 내부에서 징계의 정당성과 형평성을 문제 삼으며 적극적으로 대응할 걸로 보입니다.



또 다른 변수는 김민석 대표에 대한 징계 청원입니다.



윤리심판원은 김 대표가 전당대회 과정에서 제기했던 신천지 개입 의혹과 관련해서도 심사에 나서기로 했는데, 최 의원과 정청래 전 대표 등이 이 문제를 집중 공략해 김 대표 체제를 흔들려 할 가능성이 큽니다.



결국 최 의원에 대한 징계가 당내 갈등을 정리하는 계기가 되기보다는, 징계의 형평성을 둘러싼 갈등을 넘어 총선 전 당권 장악을 위한 계파 간 전면전의 서막이 될 수 있단 분석도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승희, 현장진행 : 서진호)