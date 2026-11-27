▲ 중국 위안화

중국 증시가 최근 부진에 빠진 가운데 당국이 27일(현지시간) 이례적으로 정부 주도 자금의 역할을 강조하는 등 주가 부양 메시지를 내자 주요 주가지수가 급등했습니다.신화통신에 따르면 이날 리창 총리 주재로 열린 국무원 상무회의는 경제 발전에서 자본시장의 중요성을 강조하며 증시 안정 체계를 계속 개선해가야 한다고 주문했습니다.국무원은 특히 "상장사가 배당과 자사주 매입을 확대하도록 해야 한다"며 또 "'국가대표팀'(정부 주도 자금)의 시장 안정 역할을 강화하고 (국유 투자금융기업인) 중앙회금공사의 '안정자금'과 같은 기능을 한층 최적화해 충분한 유동성을 제공해야 한다"고 강조했습니다.이어 "보험·기업연금·사회보장기금 등 중장기 자금의 시장 유입을 지지·인도하는 정책을 개선해 중장기 투자 역량을 끊임없이 강화해야 한다"고 말했습니다.또 "해외발 (금융) 위험에 대한 대응을 강화해야 한다"라며 법에 따른 자본시장 감독·관리 강화, 회계 조작과 불법 행위 단속, 투자자의 합법적 권익 보호도 언급했습니다.중국 증시는 여름 이후 하락세를 이어가고 있으며, 최근 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 사임 논란 등에 따른 글로벌 불확실성 속에 변동성이 커진 상태입니다.이에 따라 상하이·선전·베이징 증권거래소는 30일부터 투자자가 돈을 빌려 주식을 살 때 적용되는 최저 융자보증금(증거금) 비율을 100%에서 80%로 낮추겠다고 22일 발표했고, 이번에 추가로 메시지를 내놓은 것입니다.상하이종합지수 전일 종가(3,476.88)는 5월 13일 종가(4,242.57) 대비 18% 하락했고, 과창판(커촹반·과학기술주 전용 시장) 대표 종목 50개로 구성된 과창판 50 지수 전일 종가(1169.99)는 6월 30일(2207.86) 대비 47% 하락했습니다.이날 완만한 흐름을 보이던 중국 증시는 국무원 회의 결과가 발표된 뒤 급등세를 연출해 2024년 10월 이후 약 2년 만에 최고 상승률을 기록했습니다.대표 지수인 상하이종합지수는 전장 대비 3.73% 오른 3,606.49에 장을 마감해 3,600선을 회복했습니다.상승률은 2024년 10월 8일(4.59%) 이후 최고입니다.선전성분지수는 7.24% 올랐고, 상하이·선전증시 시가총액 상위 300개 종목으로 구성된 CSI 300 지수 상승률은 4.17%였습니다.과창판 50 지수는 이날 상승 출발 후 장중 저점이 1,174.13(+0.35%) 수준이었지만 국무원 회의 결과 발표 시점부터 급등해 전장 대비 15.07% 오른 1,346.25로 거래를 마쳤습니다.CSI 300과 과창판 50 상승률도 2024년 10월 이후 최고이며, 과창판 50 상승률은 역대 3위 기록입니다.기술주 강세 속에 반도체 업체 창신메모리(CXMT)와 캠브리콘 주가 상승률은 각각 12.97%, 18.68%였습니다.블룸버그통신은 국무원 상무회의 결과가 장중인 정오쯤 발표된 것은 이례적이라고 봤고, 로이터통신은 주가 부진 속에 중국 당국이 근래 가장 강력한 제스처를 취했다고 평가했습니다.동아은행(홍콩)의 제이슨 찬 전략가는 "국무원 상무회의에서 이처럼 직접적인 발언을 내놓은 것은 매우 이례적"이라면서 직전 사례는 2024년 유동성 지원 패키지 발표 때였다고 말했습니다.그는 "당국이 하락세를 멈추겠다는 의지를 보였지만 전체 시장을 들어올리기 충분한지 묻는다면 그리 간단하지 않다"며 "시장의 중장기적 상승세를 위해서는 더 실질적 지원책이 필요하다. 립서비스 대신 이를 주시해야 한다"고 봤습니다.페퍼스톤그룹 우디린 전략가는 "점심시간에 발표된 것은 투자자들이 오후 거래 전 메시지를 소화할 수 있게 하려는 의도일 수 있다"면서도 "성명에는 구체적인 자금 약속, 적용 시간표 등이 없다"고 지적했습니다.삭소마켓츠의 차루 차나나 수석 투자전략가도 당국의 의지와 시장 펀더멘털을 구분해야 한다며 "(현 수준이) 단단한 바닥이라 자신 있게 말하려면 정책에 따른 반등이 펀더멘털에 기반한 회복세로 이어져야 할 것"이라고 했습니다.광대증권국제(홍콩)의 케니 응 전략가는 "시장에 힘을 실어주는 조치다. 심리가 오랫동안 비관적이었고 호재가 많이 없었다"며 "상황이 정말 나빠지면 국가대표팀이 구하러 올 것인 만큼, 적어도 이제는 뭔가 의지할 게 생겼다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)