▲ SAP 간판

유럽 최대 소프트웨어업체 SAP에서 AI(인공지능) 에이전트에 침투당한 걸로 추정되는 사이버 보안 사고가 발생했다고 독일 주간지 슈피겔이 26일(현지시간) 보도했습니다.보도에 따르면 SAP는 사내 공지에서 "의심스러운 활동을 발견했고 시스템 환경과 고객을 보호하기 위해 신속히 조치하고 있다"며 고객 정보가 유출된 정황은 없다고 밝혔습니다.SAP는 '프로젝트 그래니트'라는 이름으로 보안 사고를 수습하고 있으며 회사 바깥으로 사고를 알리지 말라고 구성원들에게 당부했습니다.슈피겔은 소식통을 인용해 공격자가 SAP 직원들의 인증 토큰을 탈취한 뒤 오픈소스 개발 플랫폼 깃허브(GitHub)에 있는 SAP 관련 소스코드를 조작·복사했다고 전했습니다.깃허브는 개발자들이 소스코드를 저장·공유하는 클라우드 기반 협업 플랫폼입니다.깃허브를 운영하는 마이크로소프트는 이달 초 AI 기반 침투테스트 도구 아르텍스(Artex)를 악용한 깃허브 공격 사례가 늘고 있다고 경고한 바 있습니다.독일 발도르프에 본사를 둔 SAP는 기업용 전사적자원관리(ERP) 시스템을 만드는 글로벌 소프트웨어업체로, 시가총액 기준 이 분야 유럽 1위입니다.SAP는 AI를 중심으로 경영 전략을 바꾼다면서 이사회 구성원을 6명에서 4명으로 줄였습니다.최근에는 전 세계 직원 11만3천명 가운데 1만명 이상 감원하는 방안을 검토 중이라고 블룸버그통신 등이 전날 보도했습니다.(사진=게티이미지)