[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 이석현 (정치평론가), 정광재 (동연정치연구소장)

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업무 전화부터 식당 예약, 기차표 예매까지…이용자를 대신해서 각종 업무를 처리해 주는 AI 비서가 인기를 끌고 있습니다.

귀찮은 일을 대신 해 줘서 무척 편리하긴 하지만, 종종 돌발 행동을 하기도 한다는 사례가 알려지면서 우려의 목소리도 함께 커지고 있는데요. AI 비서의 대리 권한, 또 사고 발생 시 책임 소재 등에 대해서는 아직 명확한 규정이 미비한 상태라, AI 비서를 상대해야 하는 국내 기업들도 대응책 마련에 나서고 있습니다.

AI 비서 등장이 가져올 변화, 예상되는 문제들, 그리고 이용자가 주의해야 할 점 등을 정준호 기자, 황석진 교수와 함께 짚어봅니다.



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.