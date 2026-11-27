<앵커>



이어서 국회를 연결해보겠습니다.



전연남 기자, 이런 중징계가 내려진 배경이 뭔가요?



<기자>



최민희 의원은 언행 논란이 반복되면서 중징계가 불가피할 거란 의견이 지배적이었습니다.



앞서, 딸 결혼식 축의금 논란으로 지난 2월 경징계인 경고 처분을 받았었는데요.



민주당은 징계 전력이 있을 경우 특별한 사정이 없으면 이전보다 무거운 징계를 내리도록 규정하고 있기 때문에, 당직자격정지 이상의 중징계가 예고된 상태였습니다.



특히 이번에 징계 사유가 된 '이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령의 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언은 현 정부의 정통성과 직결되는 민감한 사안이었습니다.



최 의원 측 반발을 감안한 듯 민주당은 독립된 기구인 윤리심판원의 결정이라는 점을 강조하고 있습니다.



<앵커>



그럼 최민희 위원의 다음 행보는 어떻게 될까요?



<기자>



징계가 이대로 확정되면 최 의원은 최고위원직 상실은 물론, 다음 총선에서 민주당 후보로 출마하는 길도 막히게 됩니다.



한마디로 물러설 곳이 없는 셈이죠.



본인의 정치적 명운뿐만 아니라 친청계 전반의 당내 지위가 걸린 사안인 만큼 일단 민주당 내부에서 징계의 정당성과 형평성을 문제 삼으며 적극적으로 대응할 걸로 보입니다.



또 다른 변수는 김민석 대표에 대한 징계 청원입니다.



윤리심판원은 김 대표가 전당대회 과정에서 제기했던 신천지 개입 의혹과 관련해서도 심사에 나서기로 했는데, 최 의원과 정청래 전 대표 등이 이 문제를 집중 공략해 김 대표 체제를 흔들려 할 가능성이 큽니다.



결국 최 의원에 대한 징계가 당내 갈등을 정리하는 계기가 되기보다는, 징계의 형평성을 둘러싼 갈등을 넘어 총선 전 당권 장악을 위한 계파 간 전면전의 서막이 될 수 있단 분석도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승희, 현장진행 : 서진호)