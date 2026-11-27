<앵커>



수차례 실언 논란을 일으킨 최민희 의원에게 민주당이 당원권 2년 정지의 중징계를 내렸습니다. 이 징계가 확정되면 최고위원직이 자동 박탈되고, 내후년 총선에서 민주당 소속으로 출마하는 것도 불가능해집니다.



첫 소식, 김지욱 기자입니다.



<기자>



민주당 윤리심판원은 최민희 최고위원에 대해 당원 자격 2년 정지 처분을 내렸습니다.



[이창환/민주당 윤리심판원장 : 최민희 의원의 문제 된 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단하고 제반 사정을 종합적으로 고려하여 중징계 처분을 의결했습니다.]



민주당 당헌·당규상 징계 수준은 경고, 당직 자격정지, 당원 자격정지, 제명 등 4단계로 나뉘는데, 이 가운데 제명 다음으로 가장 무거운 징계입니다.



윤리심판원은 최 최고위원이 단체 대화방에서 기자들을 '하이에나 떼'로 지칭한 발언, 과거 딸 결혼식 축의금 논란으로 경고 처분을 받은 전력 등도 종합적으로 고려한 걸로 전해졌습니다.



이번 징계로 당원 자격이 정지되면 최고위원직도 자동 박탈됩니다.



또 정지 기간이 2년인 만큼 2028년 4월로 예정된 다음 총선에 민주당 자격으로 출마할 수 없는 건 물론, 같은 해 8월로 예정된 전당대회에도 나올 수 없습니다.



최 위원은 "수용하기 어렵다"며 재심을 신청하겠다는 입장입니다.



이 경우 60일 이내에 내려지는 최종 심사 결과가 확정되기 전까지는 징계 효력이 보류됩니다.



'친청청래계' 의원들은 김 대표의 징계 절차도 서둘러 진행하라며 즉각 반발했습니다.



정청래 전 대표는 자신의 SNS에 "납득할 수 없다"며 "최민희가 중징계면, 김민석 반분신 3자 비밀연합의 해당행위는?"이라며 직격했습니다.



윤리심판원은 오늘(27일) 김 대표의 징계 청원 건도 전체회의에 회부해 심사를 하기로 했다고 밝혔는데, 친청계가 엄중 심사를 촉구하며 공세를 이어갈 것으로 예상됩니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환, 영상편집 : 오영택)