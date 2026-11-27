오늘(27일)도 날은 온화했지만, 미세먼지가 날아들었습니다.



보시는 것처럼 수도권을 중심으로 날이 종일 흐린 가운데 먼지까지 유입되면서 시야가 더 답답합니다.



내일(28일)은 청정한 북서 기류가 유입이 되면서 먼지는 점차 해소되겠지만, 대신에 추위가 밀려오겠습니다.



찬 공기가 내려오면서 내일 서울의 아침 기온이 4도, 낮 기온이 9도로 오늘보다 5~6도가량이 떨어지겠고 일요일 아침에는 영하권으로 내려가겠습니다.



찬 바람이 불어서 체감온도는 실제 기온보다 2~3도가량이 더 낮겠습니다.



외출하실 때 보온에 신경 쓰셔야겠습니다.



추위 속에 주말에 비나 눈이 오는 곳도 있습니다.



주로 서쪽 지역인데요.



대부분 5mm 안팎의 비로 조금 내리겠지만, 일부 고도가 높은 일부 남부 지방과 제주 산지에는 눈이 내려 쌓이는 곳도 있겠습니다.



내일 전국 대부분 지역에 바람이 강하게 불겠습니다.



일주일 넘게 건조특보가 내려져 있는 강원 영동과 경북 울진에서는 화재 사고 조심하셔야겠습니다.



내일 아침 기온 서울이 4도 등으로 대부분 영상권에서 출발하겠습니다만, 낮 기온이 10도 안팎에 그치면서 종일 쌀쌀하겠습니다.



다음 주 들어서는 다시 날이 풀립니다.



12월이 시작되는 다음 주는 예년보다 포근한 날씨로 한 주가 시작되겠습니다.



(남유진 기상예보사)