<앵커>



오현규의 소속팀, 베식타시 팬들이 이스라엘팀과 유로파리그 경기 중 '반이스라엘' 구호를 외치다 경찰과 충돌했습니다. 경기가 30분가량 중단되고, 16명이 체포될 정도로 과격했습니다.



이정찬 기자입니다.



<기자>



튀르키예의 베식타시와 이스라엘 베르셰바의 경기는 튀르키예의 반이스라엘 정서가 고조되며 중립 지역인 조지아로 장소가 옮겨졌습니다.



하지만 경기 시작 전부터 베식타시 팬들이 팔레스타인 국기를 펼쳐 들어 보안 요원의 강한 제지를 받으며 긴장감이 높아졌습니다.



그라운드에선 양 팀 선수단이 거친 신경전을 펼쳤습니다.



열기가 고조되던 전반 25분, 결국 관중석에서 폭력 사태가 벌어졌습니다.



현지 경찰이 반이스라엘 구호를 외치고, 좌석을 뽑아 던지는 베식타시 팬들을 향해 최루 스프레이를 분사하며 제압에 나섰습니다.



선수들과 주최 측의 간곡한 자제 요청에도 곳곳에서 충돌이 이어지며 일부 팬은 들것에 실려 옮겨졌습니다.



[베식타시 팬 여러분, 제발…진정하세요…제발…]



30분 만에 재개된 경기는 오현규가 선발로 나선 베식타시의 2대 1 승리로 끝났지만, 갈등은 장외로 번졌습니다.



조지아 경찰이 "좌석 등 경기장 기물을 파손하고, 공권력을 위협"한 관중 16명을 체포했다고 밝힌 반면, 베식타시 구단을 비롯한 튀르키예 축구계와 정부는 "팬들이 경기장 안팎에서 부당한 대우를 받았다"며 반발했습니다.



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볼리비아에서는 심판이 판정에 항의하는 선수 얼굴을 향해 주먹을 휘둘러 물의를 빚었습니다.



즉각 경찰이 투입돼 더 큰 충돌로 이어지진 않았지만, 중징계는 피할 수 없을 전망입니다.



(영상편집 : 박나영, 디자인 : 한흥수)