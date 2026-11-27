7명의 선수가 줄부상으로 교체된 남자 농구 대표팀이 카타르 원정에서 예상밖에 22점 차 대승을 거뒀습니다.



8년 만의 월드컵 본선 진출에도 청신호가 켜졌습니다.



대표팀 주장 이승현이 초반 분위기를 끌어올리는 3점포를 터뜨리고, 1년 9개월 만에 태극마크를 단 양홍석은 과감한 돌파로 추가 자유투를 얻어냅니다.



이현중과 여준석이 빠진 데다, 줄부상이 겹쳐 최초 엔트리 12명 중 무려 7명이 바뀌었지만, 대표팀은 홈팀 카타르를 압도했습니다.



이승현이 팀 내 최다 17점을 기록하고, 대체 발탁된 양준석이 3점 슛 4개를 터뜨리는 등 선발 5명이 모두 두 자릿수 득점을 올린 대표팀은, 22점 차 완승을 거뒀습니다.



[이승현/남자농구 대표팀 주장 : 짧은 시간에 훈련을 많이 했던 게 좀 효과를 발휘한 것 같습니다.]



[마줄스/남자농구 대표팀 감독 : 침착하고 조직적인 플레이를 펼친 고참 선수들에게 박수를 보냅니다.]



조 3위로 올라 월드컵 본선 직행권에 진입한 대표팀은, 30일 새벽 사우디를 상대로 3연승에 도전합니다.



(영상편집 : 황지영, 디자인 : 한송연, 화면제공 : FIBA Media)