<앵커>



한국 여자 피겨의 간판 신지아 선수가 시니어 데뷔 후 최고의 연기를 펼쳤습니다. 일본 그랑프리 쇼트 프로그램에서 개인 최고점으로 2위에 올라 시니어 무대 첫 메달 가능성을 높였습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



신지아는 쇼트 프로그램 배경음악 도나 노비스 파쳄의 클래식 선율에 맞춰 인생 최고의 연기를 펼쳤습니다.



첫 점프인 더블 악셀을 가볍게 날아올랐고 이어진 3회전 연속 점프와, 후반부 트리플 플립까지 3번의 점프 과제에서 모두 가산점을 챙겼습니다.



우아한 스핀에 은반 곳곳을 누빈 유려한 스텝 연기도 모두 최고 레벨로 소화했습니다.



혼신의 연기를 마친 신지아는 두 주먹을 불끈 쥐고 환호했고, 경기장엔 태극기의 물결이 펼쳐졌습니다.



75.31점으로 개인 최고점을 0.38점 경신한 신지아는 1위 일본의 치바 모네에 1.81점 뒤진 2위에 올랐습니다.



주니어 시절 4년 연속 세계선수권 은메달을 따내 한국 여자 피겨의 간판으로 떠오른 18살 신지아는, 지난 시즌 시니어 데뷔 후 점프가 흔들리며 부진에 빠졌지만, 다시 화려하게 도약해 시니어 무대 첫 메달 가능성을 높였습니다.



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2022년 베이징올림픽 5위로 김연아 이후 최고 성적을 기록한 뒤 긴 슬럼프에 빠졌던 22살 유영은 부활을 알렸습니다.



트리플 플립에서 회전수 부족 판정을 받은 걸 제외하고는 완벽한 연기로 71.42점을 받아 2022년 이후 처음으로 70점을 돌파했습니다.



3위에 불과 0.06점 뒤진 유영은 내일(28일) 프리스케이팅에서 4년 만에 국제 대회 메달을 노립니다.



(영상편집 : 박기덕)