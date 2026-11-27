<앵커>



최근 국악계 내부의 성폭력 사건이 잇따라 드러나면서, 파장이 커지고 있습니다. 그런데 저희 취재 결과, 지금까지 알려지지 않았던 피해 사례가 수십 건은 더 있는 것으로 파악됐습니다.



김수현 문화예술전문기자가 보도합니다.



<기자>



국립국악관현악단 단원의 제자 강제추행 사건, 국립 전통예술고 학생들의 동급생 대상 성폭행, 유명 국악 연주자의 미성년 제자 성착취 의혹까지, 최근 언론을 통해 국악계 내부의 성폭력 사건들이 불거지자 국악인들이 '전통공연예술인 긴급행동'을 꾸렸습니다.



공동성명에 2주 동안 5,658명이 연대 서명했고, 문체부도 대책 마련을 약속하고 나섰습니다.



2018년 예술계 '미투' 운동 때도 국악계는 조용했습니다.



[이소영/국악평론가 : 일대일 몸으로 전수되는 과정이라는 특수성이 있다는 거죠. 그 안에 입시와 어떤 남녀의 문제, 그다음에 권력에 대한 위계적인 폭력의 문제가 워낙에 다 카르텔로 묶여 있기 때문에….]



하지만 젊은 세대들이 용기를 내면서 분위기가 달라졌습니다.



최근 들어온 추가 피해 제보도 수십 건에 이르는 걸로 확인됐습니다.



[김희선/국민대 교수·긴급행동 공동대표 : 아주 오랫동안 혼자 고통과 트라우마 속에서…일부 피해자 중에서는 너무 두려워서 목소리를 낼 수 없었고.]



긴급행동 측은 1대 1 레슨실 환경을 보다 투명하게 개선하고, 신고가 접수되면 곧바로 가해자를 직무배제할 것을 촉구했습니다.



또 중대 성범죄자는 교육과 공연 현장에 아예 돌아올 수 없게 하자고 제안했습니다.



[박지영 변호사/성폭력 피해자 법률대리인 : 교수를 하든 학교 선생님을 하든 징계를 받고 잠깐 나오면 뭐 앞에 학원 차려서 하지 뭐, 이런 부분들을 막을 길이 없다 보니까 피해자가 나가는 수밖에 없다, 그들이 복귀하는 때에는.]



문체부는 다음 달 국악계 인사들과 함께 첫 공식 회의를 열고 성폭력 재발 방지 대책 마련을 위한 민관 TF를 출범시킬 예정입니다.



(영상취재 : 최호준, 영상편집 : 최혜영)