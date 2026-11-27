<앵커>



한중 정상회담을 계기로 중국에서 판다 한 쌍을 받는 방안이 논의돼 왔는데요. 주한 중국 대사가 갑자기 어렵다는 입장을 밝혔습니다. 한국이 중국의 핵심 이익인 타이완 문제를 건드렸다는 겁니다.



노동규 기자가 보도합니다.



<기자>



이재명 대통령은 지난 1월 한중 정상회담에서 판다 한 쌍을 신규 임대해달라고 시진핑 주석에게 직접 요청했습니다.



전남광주 우치 동물원이라고 장소까지 콕 짚어서 말했습니다.



이후 실무 협의가 이어져 왔는데, 다이빙 주한 중국대사가 돌연 어렵다는 입장을 밝혔습니다.



어제(26일) 기자 간담회에서 관련 질문을 받은 다이 대사는 지난 8월 광주 비엔날레 얘기를 꺼냈습니다.



당시 국립타이완미술관 전시관 표기를 기관이 아닌 국가관 형태인 '타이완관'으로 바꾼 점을 문제 삼았습니다.



'하나의 중국' 원칙을 어겨 자국 여론이 악화됐다는 겁니다.



[다이빙/주한 중국대사 : 한국에 판다를 보내 광주에 두기엔 민의와 여론의 조건이 갖춰 지지 않았습니다.]



타이완 문제는 건드릴 수 없는 한계선이라며 이렇게 덧붙이기도 했습니다.



[다이빙/주한 중국대사 : 나는 한국 측이 이 일로 교훈을 얻기를 바라고, '하나의 중국' 원칙을 확고히 지키기를 바랍니다.]



다이 대사는 '판다가 한국에 올 수 있도록 한국 측이 여건을 마련해 달라'고 말했습니다.



정상 간 논의 사항인 만큼 향후 추진이 되더라도 타이완 관련 문제가 재발해서는 안 된다는 주장인 것으로 풀이됩니다.



미국과의 관계에 대한 불만도 드러냈습니다.



한미동맹 현대화나 전략적 유연성 등이 "중국을 겨냥하는 인상을 준다며 우려된다고 지적했습니다.



[다이빙/주한 중국대사 : 우리는 한미동맹이 중국을 겨냥하는 관계로 변하는 것을 바라지 않습니다.]



최근 한중 정상회담으로 양국 간 문화 교류 기대감이 커진 데 대해선 "상호 존중 원칙'과 '관리 체제'를 언급하며 국가 차원에서 한국 내 반중 정서 관리가 선행돼야 한다는 점을 내비쳤습니다.



중국 내에서 대형 K팝 공연이 조만간 재개되긴 어렵다는 뜻을 밝힌 걸로 풀이됩니다.



(영상취재 : 조춘동, 영상편집 : 최진화)