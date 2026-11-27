<앵커>



국회 법사위에서 여야가 모처럼 한목소리를 냈습니다. 그 대상은 박홍근 기획예산처 장관이었습니다.



민주당 소속인 법사위원장이 나서 박 장관의 태도를 문제 삼았는데, 어떤 일이 있었던 건지 김보미 기자가 취재했습니다.



<기자>



오늘(27일) 오후 국회 법제사법위원회 전체회의.



[김의겸/민주당 의원 : 예산철 대단히 바쁘실 텐데요, 새만금 사업 잘 아시죠?]



[박홍근/기획예산처 장관 : 예산과 관련된 질문은 여기서는 답변을 안 드리겠습니다.]



[김의겸/민주당 의원 : 뵙기가 어려우니까 이런 자리를 빌어서라도 좀….]



[박홍근/기획예산처 장관 : 법사위는 법사위의 고유 역할이 있지 않습니까?]



박홍근 장관의 단호한 거부에 서영교 법사위원장이 나섰습니다.



[서영교/국회 법제사법위원장 : 답변하시는 게 맞습니다.]



[박홍근/기획예산처 장관 : 어렵습니다. 여기가 상원이 아니지 않습니까?]



[서영교/국회 법제사법위원장 : 여기가 어떻게 상왕입니까. 제가 법사위를 몇 년간도 했고 법사위원장도 했지만 처음 봤습니다. 고압적으로 하시는 것 아닙니까?]



[박홍근/기획예산처 장관 : 아니지요. 누가 고압적인데.]



민주당 소속 위원장과 같은 당 의원 신분의 장관 사이에 고성이 오가는 이례적 상황.



국민의힘 의원들도 서영교 위원장 편에 가세합니다.



[곽규택/국민의힘 의원 : 아니 법사위다운 게 뭔데요, 위원장님 이거 너무한 거 아닙니까?]



결국 개의 15분 만에 정회됐고, 재개된 회의에서도 설전은 계속됐습니다.



[서영교/국회 법제사법위원장 : 아주 충격적이다, 이렇게 생각합니다.]



[박형수/국민의힘 의원 : 김의겸 간사님께서 평소에는 맨날 저하고 싸우는 사람이에요. 보기도 싫은 분입니다. 그런데 이거는 국회 전체가 모욕받는 기분이어서 제가 얼굴이 화끈거렸습니다.]



[박홍근/기획예산처 장관 : 대정부질문을 하시든지 아니면 예결위원으로서 예결위에 오셔서 하셨어야지요.]



박 장관은 SNS를 통해 자신은 "국회법을 지킨 것"이라며 "법사위도 법과 원칙에 따라 주어진 권한만큼 행사하는 게 맞다"고 강조했습니다.



하지만 이때뿐 예산처 안건이 끝나자 법사위는 국민의힘 의원들이 퇴장한 상태에서 이용철 법무장관 후보자에 대한 인사청문보고서를 범여권 주도로 채택했습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 남일, 디자인 : 변다영)