<앵커>



국내 음원 차트에서 AI로 만든 노래가 2주째 정상을 지키고 있습니다. 그런데, 이 노래는 인간의 창작물이 아니란 이유로 저작권료를 한 푼도 못 받고 있습니다. AI 활용곡이 갈수록 늘어나고 있는데, 앞으로 저작권 문제는 어떻게 해결해야 할까요?



김경희 기자가 취재했습니다.



<기자>



삶을 돌아보게 만드는 가사와 호소력 짙은 음색, 지난 2주 간 멜론 톱100 차트 정상에 머물고 있는 머무르의 노래입니다.



머무르는 지난 6월 발매 당시 기획·작사·작곡은 스스로 했지만, 노래는 인간이 아닌 AI가 불렀다고 밝혔습니다.



이 노래에는 일부 유통제작 수익을 제외하고 저작권료가 전혀 지급되지 않습니다.



현재 저작권법은 인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물을 대상으로 한다고 정의하고 있기 때문입니다.



AI 활용곡 중 어디까지 저작권을 인정할지 음악계 논의가 시작됐지만, 뾰족한 답은 아직 없습니다.



인간 창작 기여도 51% 이상에 저작권을 인정해 주자는 안이 나오기도 했지만, 기준이 모호하고 판별도 쉽지 않아 불발됐습니다.



문제는 '수노' 같은 AI 음악 제작 서비스로 만든 곡이 급증하고 있다는 겁니다.



저는 한 번도 작곡을 해 본 적이 없는데요.



수노를 이용해서 노래를 한 번 만들어 보겠습니다.



간단한 명령어만 넣으면 1~2분 만에 노래 10곡이 만들어집니다.



이렇게 만들어진 AI 활용곡이 한 해외 플랫폼에서는 하루 9만 곡 넘게 등록되고 있습니다.



[김기창/문화예술경영학 박사 (한국음악실연자연합회 소속) : 이렇게 물량 공세로 곡 수가 많아지면 이제 (인간 창작곡은) 유통 플랫폼에서 상위 노출이나 이런 기회를 당연히 놓칠 수밖에 없는 거죠.]



글로벌 플랫폼 스포티파이 등은 이미 저품질의 AI 활용곡 퇴출을 선언하고 수만 건을 삭제하는 한편, AI 사용 여부를 고지하기 시작했습니다.



하지만 탐지 기술의 한계로 창작자 스스로 신고하지 않으면 100% 찾아내긴 힘든 상황입니다.



[김재원/조국혁신당 의원 (가수 '리아') : '음악이 좋으니까 우리가 그냥 들으면 됐지'라고 생각을 하시는데, (창작 활동에) 인간의 기여라는 게 필요가 없어지는, 그러면 인간 역할이나 존재의 가치가 없어지는 그런 부분에 대해서는 생각을 해 보셨을까….]



미국이나 유럽, 일본 등에서도 아직 해법을 찾지 못한 어려운 문제이지만, 케이팝이 전 세계적인 사랑을 받는 만큼 AI 활용곡의 권리와 보상 체계에 대한 사회적 합의가 절실한 시점입니다.



(영상취재 : 박진호, VJ : 오세관, 영상편집 : 김경연, 디자인 : 변다영, 자료출처 : 유튜브 머무르 유튜브 조선힙합)