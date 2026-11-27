<앵커>



미국 최대 명절인 추수감사절, 미 동부 지역에 강한 비바람을 동반한 폭풍이 몰아쳐 90만 곳 넘게 정전되고 항공편 결항이 잇따랐습니다. 100년 전통의 뉴욕 퍼레이드마저 사상 처음으로 연기됐습니다.



워싱턴 이한석 특파원입니다.



<기자>



차량 바퀴가 보이지 않을 정도로 도로가 빗물에 잠겼습니다.



주민들은 차 대신 카약을 타고 이동합니다.



추수감사절인 현지시간 26일, 노스캐롤라이나를 강타한 강력한 폭풍이 뉴욕 등 북동부로 올라가며 미 동부 전역에 악천후가 몰아쳤습니다.



곳곳에서 전신주가 부러지고 나무가 전력선을 덮치면서 90만 곳 넘는 가구와 사업장에 전기 공급이 끊겼습니다.



하늘길도 차질을 빚어 항공편도 400편 넘게 결항하고 2천 편 이상 지연됐습니다.



뉴저지 등 해안가엔 바닷물이 밀려들며 침수 피해가 이어졌고, 뉴욕주와 뉴저지주는 비상사태를 선포했습니다.



[미키 셰릴/뉴저지 주지사 : 우리 지역에 강풍이 불고 폭우가 쏟아지면서 해안가 침수로 이어질 것입니다.]



100년 역사를 자랑하는 뉴욕 메이시스 백화점의 추수감사절 퍼레이드도 사상 처음으로 당일 행사를 취소하고 토요일인 28일로 연기됐습니다.



[조란 맘다니/뉴욕시장 : 퍼레이드 행사 연기가 불편함을 초래한다는 것을 잘 알고 있습니다. 하지만 지금은 안전이 최우선입니다.]



트럼프 대통령은 앞서 홍수 피해를 입은 플로리다주를 재난지역으로 선포하고, 1억 달러 규모의 구호 지원을 약속했습니다.



'킹 타이드'로 불리는 이례적으로 높은 만조가 덮친 미 서부 캘리포니아에서도 부두가 무너지고 해안가 주택들이 침수되는 등 피해가 잇따르고 있습니다.



미국 동부와 서부 해안이 동시에 기상 악재에 시달리면서, 추수감사절 연휴를 맞은 여행객들의 불편과 재산 피해가 당분간 이어질 전망입니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김병직)