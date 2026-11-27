<앵커>



퇴근 후 기숙사로 돌아가던 외국인 노동자 2명이 화물차에 실린 짐에 치여 숨졌습니다. 조립식 주택의 지붕이 밖으로 튀어나와 있었던 겁니다.



이태권 기자입니다.



<기자>



늦은 밤, 커다란 삼각형 적재물을 실은 화물차들이 잇따라 도로를 내달립니다.



적재물들 크기가 워낙 커서 날카로운 경사면이 화물칸 옆쪽으로 삐져나와 있습니다.



그런데 선두 차량이 지난 뒤 뒤따르던 차들이 줄지어 멈추고, 잠시 뒤 구급차와 경찰차가 달려옵니다 어젯(26일)밤 9시 10분쯤, 경기 화성 장안면의 한 도로에서 30대 남성 보행자 2명이 7.5톤 화물차가 싣고 가던 대형 적재물에 치였습니다.



도로변을 걷다가 화물차 옆으로 삐져나온 부분에 부딪힌 겁니다.



이들은 인근 철강공장에서 일하던 스리랑카 국적 노동자로 병원으로 옮겨졌지만 모두 숨졌습니다.



피해 남성들은 인근 공장에서 일을 마친 뒤 기숙사로 가던 중 마주 오던 화물차에 치여 변을 당한 걸로 파악됐습니다.



[피해 직원 고용주 : 굉장히 열심히 하고 성실하고 되게 착한 직원입니다. 그래서 더 마음이 아픕니다. 작년에 다 결혼을 했습니다. 그냥 이런 일이 안 일어났었어야 되는데라는 안타까움과 눈물이 납니다.]



해당 화물차는 화성의 한 공장에서 제조한 조립식 목조주택 지붕을 싣고 경기 동두천시로 향하고 있던 걸로 파악됐습니다.



경찰 조사 결과, 화물차를 운전한 50대 남성 A 씨는 음주나 졸음운전 상태는 아니었던 걸로 확인됐습니다.



도로법상 폭 2.5m, 높이 4m, 길이 16.7m를 초과하는 차량은 운행하려면 도로관리청의 허가가 필요한데 해당 화물차는 관련 운행허가를 받은 것으로 전해졌습니다.



A 씨는 경찰 조사에서 운전 중 도로변을 잘 보지 못하고 사고를 냈다고 시인했습니다.



경찰은 A 씨를 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 입건하고 화물 적재 기준 위반 여부 등 사고 경위를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 이상학, 영상편집 : 박지인, 디자인 : 이종정)