<앵커>



홈플러스가 영업을 재개한 지 석 달 만에 또다시 문을 닫았습니다. 장을 보러 온 고객들은 헛걸음을 해야 했고, 매장 안에서 장사하던 자영업자들은 갑작스러운 영업 중단에 막막한 처지가 됐습니다.



김태원 기자가 취재했습니다.



<기자>



오늘(27일)부터 영업이 중단된 홈플러스 마트.



점포 안 매장 입구가 굳게 닫혀있습니다.



마트 안 매대가 모두 비어 있고 불도 꺼져 있습니다.



심지어 들어가는 입구도 이렇게 줄지어 세워진 카트로 막혀 있습니다.



평소처럼 장을 보러 와서야 영업 중단 소식을 알게 된 손님이 잇따랐습니다.



[(닫은 줄 모르셨어요?) 몰랐어요. 언제 닫았어요?]



하루만 더 고민하고 사려 했던 이불은 사라졌습니다.



[여기 5천 얼마짜리 이불이 있더라고요. 어제 안 사고 오늘 사러 왔더니 문을 닫아버렸어.]



마트가 운영을 멈추자 손님이 줄어 입점 자영업자들도 직격탄를 맞았습니다.



[박흥수/입점 자영업자 : 지난달과 비교해서도 (손님이) 50퍼센트? 다른 업체에서 인수를 해도 최소한 공백 기간도 좀 있을 것 같고.]



기존 계약도 얽혀 있고, 새 가게를 구하는 것도 쉽지 않습니다.



[김영란/입점 자영업자 : 정도 많이 들었죠, 고객하고. 정말 단골도 많고 그게 자산이잖아요. 그런 것, 다 이제 제로잖아요.]



난방비와 전기료 부담에 본사도 최소 인원만 출근한 상황, 입점업체 관리 직원조차 줄어 쓰레기를 누가 치울지도 정해지지 않았습니다.



[김영란/입점 자영업자 : 아니 내가 물어봤지 여기 (입점업체) 어떻게 될 거냐. (입점업체) 관리자는 자기네가 지금 5명이 움직였는데 한 사람이 관리를 할 것이고.]



휴업에 내몰린 직원들은 더욱 걱정이 큽니다.



9월분과 10월분 급여, 추석 상여금도 다 받지 못했습니다.



[안수용/마트노조 홈플러스지부장 : 이제 휴업 상태의 급여를 지급하도록은 되어 있으나, 회사가 돈이 없어서 이걸 언제 지출할지 모르는 그런 상황인 거예요.]



지난 1차 영업 중단 뒤 긴급 수혈 받은 자금 2천억 원은 바닥나 상품 살 돈도 없는 상황.



새 주인을 기다려야 하는 처지 속에 홈플러스의 영업 재개는 당분간 기약 없을 전망입니다.



(영상편집 : 신세은, VJ : 이지환)