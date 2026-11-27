<앵커>



학교에서 급식과 돌봄 등을 담당하는 비정규직 노동자들이 오늘(27일) 하루 총파업에 들어갔습니다. 임금 교섭에서 합의점을 찾지 못한 건데요. 일부 학생들은 급식 대신 빵이나 달걀로 끼니를 대신했습니다.



조윤하 기자입니다.



<기자>



서울의 한 고등학교 점심시간.



북적여야 할 급식실이 텅 비어 있고, 학생들은 급식이 아닌 빵과 달걀, 우유를 먹습니다.



[하나씩 가져가세요.]



급식이 제공되지 않는다는 소식에 도시락을 준비해 온 학생도 있습니다.



[정현석/고등학생 : 밥이 아니라 빵이 나온다고 해서 배가 많이 안 찰 것 같아서 오늘 도시락으로 챙겨 왔거든요.]



학교에서 급식·청소·돌봄 등을 담당하는 학교 비정규직 노동자들이 총파업에 돌입하면서 급식실이 멈춰 선 겁니다.



오늘 파업에 참여한 학교 비정규직 노동자는 2만 3천여 명으로, 전국 학교 약 32%에서 급식이 제대로 이뤄지지 않았고, 초등학교 201곳에서 돌봄교실이 운영되지 않았습니다.



이들은 지난 9월부터 교육부·교육청과 임금 교섭을 벌였지만 합의점을 찾지 못했습니다.



[교육재정 사수하자! 사수하자!]



이곳에 모인 학교 비정규직 노동자들은 오래 일할수록 정규직과의 임금 격차가 더 벌어지는 구조라며 근속수당을 인상해달라고 요구했습니다.



[김주영/전국교육공무직본부 경북지부 돌봄분과장 : 10년, 15년을 일해도, 경력이 쌓여도, 인정받는 데 한계가 있고, 그마저도 정규직과 비교하면 턱없이 부족합니다.]



노조는 근속수당을 9천 원 오른 5만 원으로 요구한 반면, 정부는 500원 인상한 4만 1천500원을 제시하면서 이견을 좁히지 못했습니다.



기본급도 정부는 월 6만 4천300원 인상을 제안했지만, 노조는 "공무원 보수 인상률에도 못 미치는 금액"이라며 월 10만 5천 원 인상을 요구했습니다.



매년 노조와 교육당국이 임금 교섭에 난항을 겪으면서 급식이 일부 멈춰서는 파업이 해마다 반복되고 있습니다.



교육부는 노사 협의 노력을 계속하겠다고 밝혔지만 노조는 진전이 없으면 추가 파업에 나서겠다고 예고했습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 박선수, 디자인 : 전유근)