<앵커>



한국인들이 일본 병원을 찾는 이유 결국, 약값 때문입니다. 교통비와 숙소비 등을 감안하고도, 일본에서 사는 게 훨씬 더 저렴하기 때문인데요.



같은 회사에서 만든 같은 약인데 왜 이렇게 가격 차이가 나는 건지, 이런 현상을 이대로 지켜봐야 하는 건지, 정경윤 기자가 짚어봤습니다.



<기자>



한국인들이 마운자로를 싸게 사겠다며 일본 대마도 원정 구매에 나설 정도로 두 나라의 약값 차이는 크게 벌어져 있습니다.



일본 마운자로 2.5mg 4주분 가격은 6만 3천 원에 불과하지만, 국내에선 27만 8천 원으로 4배가 넘습니다.



[30대 여성 : 주변에서 나도 (일본) 가고 싶다고, 간 김에 (사오고 싶다고.) SNS에 많이 뜨기도 하고 어느 병원에서 처방해준다고 뜨기도 하고요.]



제약사의 공급가에 큰 차이가 나는 주된 이유는 건강보험 등재 여부입니다.



일본은 신약을 건강보험에 등재할 때 정부가 공식약가를 결정해 관리하는데 지난 8월엔 25%를 추가로 인하했습니다.



공식 약가 자체가 저렴하다 보니, 외국인들이 비급여로 약을 사더라도 국내 가격보다 싸게 살 수 있습니다.



마운자로는 국내에서도 일본처럼 2형 당뇨 치료제로 건강보험 등재 신청이 돼 있지만, 아직 심사 중입니다.



[장형우/분당서울대병원 흉부외과 교수 : (건보 등재) 평가를 받는 과정에서 약가 재협상이나 이런 것들이 이뤄질 수 있고, 전반적으로 약가를 떨어트리는 쪽으로 협상이 될 수 있는데, 물론 제약회사가 용납할 수 없다면 협상은 결렬될 것이고요.]



건강보험 등재가 약가를 낮출 요인이 되지만 당장 건보 재정을 걱정하는 목소리도 있습니다.



때문에 의료계에선 선별적으로 제한된 범위 안에서 건강보험을 적용하는 방안을 제안합니다.



만성질환이나 합병증 위험이 큰 초고도 비만 환자 등에 한해 급여를 적용하는 프랑스 방식입니다.



[박정환/한양대병원 내분비내과 교수 : 고도 비만이거나 사회적, 경제적 지위가 낮아서 사용할 수 없는 사람들에 한해서 먼저 우선적으로 보험 적용을 해보고, 이걸 더 확대해 나갈 것이냐 이걸 보는 것도 매우 중요할 것 같습니다.]



약값 차이가 지속되는 한 더 싼 약을 찾아 일본을 찾는 발길이 계속될 것으로 보이는데, 정부는 아직 이렇다 할 대책을 내놓지 못하고 있습니다.



(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 강윤정)