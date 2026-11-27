<앵커>



값싼 가격에 마운자로를 처방받을 수 있다는 점을 내세워, 한국인 환자 유치에 적극적으로 나서는 일본 병원들이 늘고 있습니다. 그런데 일부 병원이 의사 진료도 없이 채팅만으로 약을 받을 수 있다고 홍보하고 있는데요. 부실 진료는 물론 위법 소지가 있다는 우려도 나옵니다.



도쿄 문준모 특파원이 현지 취재했습니다.



<기자>



마운자로 처방을 받기 위해 한국인들도 많이 찾는 도쿄 시부야의 한 병원.



[타다유키 야쿠시지/웰네스트 병원장 : (한국인이) 20% 정도 됩니다. 한국에서 여행 와서 저희 병원에서 처방받고 가져가시는 분도 있고요.]



처방 전 문진표부터 작성하고 상담 직원에게 약품별 장단점과 부작용을 설명 듣습니다.



의사와 상담해 투약을 최종 결정하면 주사 놓는 법도 배웁니다.



[타다유키 야쿠시지/웰네스트 병원장 : 배를 드러내고 소독한 다음 먼저 이걸 뺍니다.]



그런데 최근에는 이렇게 의사를 직접 만나지 않고도 마운자로나 위고비를 처방받을 수 있는 비대면 진료 방식을 찾는 한국인이 늘고 있습니다.



화상으로 의사 진료를 받는 건데, 코로나 팬데믹 이후 일본에선 일반화됐습니다.



대마도에서 도쿄 병원이 처방한 마운자로를 받는, 이른바 '대마자로'도 이런 비대면 진료 기반입니다.



문제는 일부 병원이 이 제도를 편법으로 운영하고 있단 겁니다.



일본 의료법상 비대면 진료는 반드시 영상과 음성을 주고받아야 합니다.



채팅만으로는 대리 처방을 받거나 의사가 아닌 직원이 진료를 해도 걸러낼 수 없기 때문입니다.



'마운자로 성지'로 알려진 도쿄 한 병원의 한국어 홈페이지.



보름 전 해외 처방약 반입이 풀리자, 한국에서 문의가 크게 늘었다며 비대면 처방을 안내합니다.



이 병원 메신저로 꼭 화상으로 진료를 받아야 하는지 물어봤는데요.



채팅으로 진료하겠다는 답이 돌아왔습니다.



다른 병원은 아예 한국어 안내 영상에서 '진료 불필요'를 선택할 수 있다고 설명합니다.



[병원 한국어 안내 영상 : 궁금한 점이 없으시다면 '진료 불필요'를 골라 주시면 됩니다.]



국내 온라인 커뮤니티에는 이 병원에서 문진표를 쓰고 결제하자 의사 진료 없이 바로 약이 왔다는 후기도 올라왔습니다.



하나라도 더 팔려는 상술이 도를 넘은 겁니다.



[이주이/뷰티나우(비대면 진료 중개업체) 대표 : 채팅이나 전화 상담만으로 진료하는 건 법적으로 금지돼 있습니다. 다른 병원들은 최대한 많이 처방을 빠르게 하기 위해서는 의사의 시간을 최대한 줄여야 하기 때문에 (편법을 선택하는 겁니다.)]



1년 치를 한꺼번에 처방한다는 광고까지 등장했고, 일본 당국의 경고에도 달라지는 건 없습니다.



[우에노 겐이치로/일본 후생노동상 (지난달) : 외국인 여행자에게 과도한 양의 의약품을 처방하는 것은 환자의 의료 안전을 위해서도 적절하지 않습니다.]



무분별한 처방에 따른 부작용은 일본 안에서도 심각한 문제입니다.



처방받은 마운자로를 되판다는 SNS 글이 넘쳐나고, 부작용에도 투약을 멈추지 않는 청년들도 적지 않습니다.



[20대 일본인 (30㎏대로 감량 목표) : 탈모, 피부 이상, 구역질, 변비 같은 부작용이 있긴 한데, 살쪄서 당뇨병에 걸리는 것보다 마른 게 좋잖아요.]



일본비만학회는 일본에서는 당뇨병 치료제로만 허가된 마운자로를 무리한 다이어트에 써선 안 된다는 성명까지 냈습니다.



값싼 '성지'만 좇기보다 의사가 제대로 진료하는지, 귀국 후 부작용이 생겨도 상담과 치료를 받을 수 있는지 꼼꼼하게 따져봐야 합니다.



(영상취재 : 한철민·문현진, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 서승현)