<앵커>



방금 보신대로 홍익표 후보자는 배우자가 소유한 실내건축업체가 자신의 국회 기획재정위원 직무와 관련 없다며 소송을 냈습니다. 그런데 저희 취재 결과 해당 업체는 기재위의 감독을 받는 조달청을 통해, 공공기관 공사를 수주했던 것으로 확인됐습니다. 이해충돌이 예상되던 상황에 소송이 제기된 겁니다.



이어서 이현정 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



서울 서초구에 위치한 실내건축업체입니다.



홍 후보자의 부인이 2009년 설립해 현재까지 공동 대표로 운영하고 있습니다.



직원 70여 명, 연 매출 60억여 원 규모로 대형 건설사 아파트 관련 설계에 주로 참여했습니다.



지난 2010년 이후 이 업체의 공공기관 입찰 내역을 조달청이 주관하는 '나라장터'를 통해 확인해 봤습니다.



홍 후보자가 국회 기재위원이 되기 5년 전인 지난 2015년 서울시의 디자인 용역 입찰에 참여해 2억 6천만 원을 따냈고, 민주당 원내대표였던 2024년에는 국민건강보험공단 사옥 인테리어 수의 계약을 4천900여만 원에 맡았습니다.



홍 후보자의 배우자는 2011년부터 3년간 또 다른 실내건축업체에서도 사내 이사로 재직했는데, 이 업체도 조달청을 통해 경기도의 한 사립학교 리모델링 공사 1건을 2천만 원에 수주한 것으로 확인됐습니다.



법원은 홍 후보자가 냈던 백지신탁 집행정지 신청을 기각하면서 조달청이 국회 기재위의 피감 기관이라는 점을 주요 사유로 들었습니다.



법원은 국회 기획재정위원회가 공사 계약과 정부 물품 구매·공급 등을 담당하는 정부 부처를 관할한다며 배우자의 사업에 직·간접적인 영향을 미칠 수 있다고 설명했습니다.



홍 후보자 측은 국회의원으로 재직 당시 배우자가 후보자와 관련됐거나 이해충돌과 관련된 관급 공사에 입찰하거나 공사를 맡은 적이 없다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 설민환·김학모·배문산, 영상편집 : 이홍명, 디자인 : 변다영)