<앵커>



공직자는 본인뿐만 아니라 배우자 등 이해관계자들이 가지고 있는 주식이 자신의 직무와 연관성이 있을 경우, 팔거나 백지신탁해야 합니다. 이해충돌을 막기 위해 공직자윤리법에 규정돼 있습니다. 그런데 홍익표 통일부 장관 후보자가 국회의원 시절, 배우자의 주식을 처분해야 할 상황에 놓이자, 위헌적인 제도라며 소송을 냈던 것으로 확인됐습니다.



먼저, 한성희 기자의 단독보도입니다.



<기자>



2020년 7월, 국회 기획재정위원이었던 홍익표 후보자, 배우자가 보유한 28억 원 상당의 실내건축업체 주식 1만 주가 홍 후보자 직무와 관련 있다는 결정이 나왔습니다.



백지신탁 심사위원회 판단이었습니다.



당시 규정상 한 달 안에 팔거나, 백지신탁 해야 했습니다.



그런데 홍 후보자는 결정을 취소해 달라는 소송과 함께 집행정지 신청도 냈습니다.



배우자 주식이 자신의 직무와 관련성이 없는데 회사 경영권을 잃을 수 있다는 이유였습니다.



홍 후보자 측은 특히, 백지신탁 제도가 헌법상 '연좌제 금지'에 어긋난다며 위헌적 제도에 따른 위법한 처분이라고 강조했습니다.



하지만, 법원은 그 해 11월 홍 후보자의 신청을 기각했습니다.



재판부는 직무관련성이 있다는 결정에 어떤 위법도 찾을 수 없고 "남은 위원 임기를 감안하면 효력을 멈춰주는 것만으로도 제도를 회피하게 할 수 있다"고 판단했습니다.



결정이 나오자 홍 후보자는 소송을 취하했지만, 백지신탁 대신 소속 상임위를 옮겼습니다.



소송이 진행 중이던 국정감사 기간, 홍 후보자는 피감 기관의 직원들의 주식 투자를 지적하며 이렇게 말했습니다.



[홍익표/당시 민주당 기획재정위 위원(2020년 10월 19일, 국정감사) : 현재 이것이 본인만 여기 되어 있는데, 배우자를 포함한 직계 존·비속에 대해서도 (주식) 신고해야 됩니다.]



이듬해 3월, 민주당 정책위의장일 때는 공직자의 사적이익 추구를 폭넓게 금지하는 이해충돌방지법 제정을 주도했습니다.



[홍익표/당시 민주당 정책위의장 (2021년 3월 18일) : 국회의원 등 선출직 공직자의 공무와 관련된 사익추구 행위를 근절하고….]



홍 후보자 측은 "배우자의 비상장 주식이 직무관련성이 없다고 판단돼 법원의 최종 판단을 구하고자 소송을 냈던 것"이라며 "상임위 변경은 법원 결정을 고려했다"고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 전민규)