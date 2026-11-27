<앵커>



합의 간극을 좁히기 어려운 이유 중 하나가 청년들의 여론입니다. 고용한파 속 정년 연장이, 가뜩이나 부족한 청년 고용을 더 위축시킬거란 우려가 크게 때문인데요.



정윤식 기자가 취재했습니다.



<기자>



SBS가 만난 청년들은 부모 세대인 40, 50대 정년을 연장할 필요가 있다는 데는 대체로 공감했지만, 취업문이 더 좁아질까 걱정했습니다.



컴퓨터과학을 전공 중인 대학생 이승현 씨도 마찬가지입니다.



[이승현/대학생 : 더 일을 하시면 좋겠죠. 물론 좋겠지만 저에게는 또 그게 불안감이 되는 거잖아요. 젊은 세대가 취직하기 어려워진다는 소리니까….]



10년 전 법정 정년을 60세로 늘렸을 때, 고령층 근로자는 8만 명 늘어난 반면, 청년층 근로자는 오히려 11만 명 줄어든 걸로 나타났다고 한국은행은 분석했습니다.



이미 인공지능이 청년층 일자리를 줄이고 있는 상황에서 경력 많은 중장년에까지 치일 수 있다는 걱정도 나옵니다.



[김효린/대학생 : 노련하신 분들을 많이 사용을 하려고 할 것 같아서 교수님들이 다 '일자리가 줄어들 거다. 너네 뭐 많이 안 뽑을 것 같다' 이런 말씀을 많이 하시는 것 같아요.]



또 정년을 늘리면서 해가 지나면 연봉이 오르는 호봉제를 유지하면, 젊은층이 가져갈 몫이 줄어들 거라는 입장도 있습니다.



[한승범/대학생 : 너무 연공서열제로만 운영이 되기보다는 어느 정도는 능력에 맞춰서 인력이 정리가 될 수 있는 방향으로 되면 좋지 않을까….]



[송헌재/서울시립대 경제학부 교수 : 청년 노동시장과의 연계성 이런 것들에 대해서 새로 발생한 상황에 대해서 좀 연구하기도 하고 얘기도 듣고 하면서 정년 연장을 진행하는 게 좋지 않을까….]



고령화 시대 정년 연장은 피할 수 없는 흐름이지만 청년들 기회를 뺏는 일로 이어지지 않도록, 청년들의 목소리를 반영해서 정교한 보완책을 함께 논의야 한다는 지적이 나옵니다.



(영상취재 : 이무진·제일, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 서승현)