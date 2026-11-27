▲ 열차 운행 지연 안내

전국철도노동조합이 이틀째 안전운행 투쟁을 벌인 오늘(27일) 수도권에서 운행 중인 광역전철 445대가 20분 이상 지연된 것으로 파악됐습니다.일반열차는 호남선 무궁화 2대가 운행 중지됐습니다.한국철도공사에 따르면 오늘 첫차부터 안전운행 투쟁이 진행되면서 오후 5시 현재까지 모두 445대의 수도권 광역전철이 20분 이상 늦어졌습니다.이는 첫날 235대보다 210대 늘어난 규모입니다.출근 시간대를 넘긴 오전 9시에 돌입한 어제와 달리 오늘은 안전운행 투쟁이 진행 중인 상황에서 출근길에 나선 시민들이 불편을 겪었습니다.일반열차의 경우 전남 여수에서 오후 1시 11분 출발해 서울 용산으로 갈 예정이던 호남선 무궁화 1574열차와 광주에서 오전 11시 50분 출발 예정이던 서울 용산행 무궁화 1462열차가 각각 운행 중지됐습니다.30분 이상 지연 운행된 일반열차는 9대로 집계됐습니다.20분 이상 지연된 고속열차는 없는 것으로 나타났습니다.한국철도공사 관계자는 철도노조의 안전운행 투쟁으로 차량 출고가 장시간 지연될 것으로 예상됨에 따라 고객 불편을 최소화하기 위해 부득이 운행을 중지했으며, 운행 중지된 열차의 승차권은 전액 반환 조치 및 안내했다고 밝혔습니다.한국철도공사가 운영하는 고속열차를 비롯해 일반열차, 수도권 광역전철의 연쇄 지연이 예상되면서 내일 서울로 이동해야 하는 대입 수험생과 주말 이용객의 불편이 불가피할 것으로 보입니다.이번 안전운행 투쟁은 다음 달 4일까지 예정됐습니다.