더불어민주당 친청계인 최민희 최고위원이 오늘(27일) 더불어민주당 윤리심판원으로부터 당원권 2년 정지의 중징계를 받았습니다.



해당 징계가 확정되면 최 최고위원의 당원권 행사가 중지되고 당직도 자동으로 박탈됩니다.



또한 2028년에 치러지는 국회의원 총선에 민주당 소속으로 출마하는 것도 불가능합니다.



제명을 제외하고 최고 수준의 징계가 내려지면서 최 최고위원은 수용 불가 입장을 밝혔고 친청계도 납득하기 어렵다면서 반발하고 있습니다.



이에 따라 친명계 주류와의 극한 대립도 불가피할 전망입니다.



이창환 윤리심판원장은 오늘 여의도 중앙당사에서 열린 심판원 회의 뒤 기자들과 만나 문제가 된 최 최고위원의 일부 발언이 당의 품위를 훼손한 것으로 판단한다며 제반 사정을 종합적으로 고려해 중징계 처분을 의결했다고 밝혔습니다.



앞서 최 최고위원은 지난달 지역구 비공개 간담회에서 이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 사실이 이달 초 알려지면서 감찰 대상이 됐습니다.



아울러 최 최고위원은 최근 지역구 당원 등이 참여하는 단체 대화방에서 국회 취재 사진·영상 기자들을 하이에나 떼라고 표현해 논란을 빚었습니다.



이 원장은 최 최고위원 징계 수위를 공개하지는 않았으나, 복수의 취재원은 당원권 2년 정지의 징계가 내려졌다고 전했습니다.



민주당 당규상 징계에는 제명, 당원 자격정지, 당직 자격정지, 경고 등이 있습니다.



자격정지 기간은 1개월 이상 2년 이하로 최 최고위원이 받은 2년은 자격정지 기간 중 최대에 해당합니다.



민주당은 당규에서 당원 자격정지 시 징계대상자의 당직은 자동 해제된다고 설명합니다.



이에 따라 최 최고위원의 징계가 최종적으로 확정되면 최고위원 보궐선거를 치러야 합니다.



최 최고위원은 징계 결정을 통보받은 날로부터 7일 이내 윤리심판원에 재심을 신청할 수 있습니다.



그는 오늘 페이스북에 수용하기 어렵다며 당헌·당규 절차에 따라 재심을 신청하겠다고 적었습니다.



윤리심판원은 김민석 대표의 신천지 관련 발언에 대한 징계 청원은 추후 심사하기로 했습니다.



이 원장은 징계 청원 심사 회부의 건은 전체회의에 회부해 당헌·당규의 정해진 절차에 따라 조만간 심사해 처리할 예정이라고 설명했습니다.



친청계 인사들은 김 대표가 전당대회 당시 제기한 반명·분열주의·신천지 3자 연합 의혹이 해당 행위에 해당한다며 징계 심사 필요성을 주장해왔습니다.



정청래 전 대표는 오늘 페이스북에서 납득할 수 없다며 최민희가 중징계면, 김민석 반분신 3자 비밀연합의 해당행위는? 배가 산으로 가나?라고 언급했습니다.